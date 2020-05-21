Dolar/TL 6,78'den güne başladı

21 Mayıs 2020

ABD borsalarının artıda kapanmasına karşın kar satışlarının gelebileceği ihtimali nedeniyle ABD vadelileri bu sabah saatleri itibarıyla ekside... Asya piyasalarında yönsüz bir gün yaşanıyor. Şu anda o kadar etkili olmasa da ABD-Çin arasında yükselen tansiyon piyasalar için yeni bir baskı unsuru olmaya aday.

Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Karar öncesinde dolar/TL güne 6,78; Ekonomistler, TCMB'bin faizlerde 50 baz puanlık indirime gideceği görüşünde birleşiyor.



ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yukarı çekiyor

Petrol fiyatları son 10 haftanın en yükseğine ulaştı. Bugünkü yükselişte ise ABD'de artması beklenen petrol stoklarının gerilemesi ve artan etkili oluyor. API'nin ardından ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı EIA'nın verilerinin de ABD'de petrol stoklarının 5 milyon varil civarında azaldığına işaret etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.



Arz görünümünde iyileşmeye işaret eden bu veriler ve talepte iyileşme beklentilerinin etkisi ile brent petrolünün varil fiyatı bugün 36 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı da 34 dolar civarında

Günün Ajandası



- TCMB uluslararası yatırım pozisyonu, TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi, katı yakıtlar, verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB, 2020 yılı 1. Çeyrek 'Yurt Dışı Portföy Yatırım istatistikleri' açıklanacak (10.00).

- TCMB finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak (14.30).