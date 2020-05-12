Dolar/TL, 7,02'ye çekildi

12 Mayıs 2020

Normalleşme sürecine giren ekonomilere yönelik vaka sayılarındaki artış ve salgında ikinci dalganın yaşanabileceği endişeleri dünya borsaları üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. ABD borsaları dün kapanışa doğru eksiye geçerken bu sabah saatleri itibarıyla ABD vadelileri de ekside seyrediyor. Asya piyasalarında da Japonya hariç satıcılı bir gün yaşanıyor.

Yurt içinde önemli bir ekonomik veri bulunmazken Hazine ihalelerinin yanı sıra küresel piyasalara yönelik gelişmeler takip edilecek. Özellikle ABD'den gelecek enflasyon verisi tüm dünya piyasalarında merakla bekleniyor.

Borsa artıda başladı, dolar 7,02'ye çekildi

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, güne yüzde 0,16 artışla başladı ve 97 bin 051 puana yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 7,27 ile tarihi zirveleri gördükten sonra düşüşe geçen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,02 seviyelerine çekildi. Saat 09:50'de kur 7,0230'dan; euro/TL 7,6020'den el değiştiriyor.

Suudi Arabistan'ın ek kısıntı kararı petrolü destekliyor

Suudi Arabistan'ın global petrol piyasasında arzç-talep dengesinin sağlanmasının hızlanması için Haziran'da ek 1 milyon varil/gün üretim kısıntısına gideceğini duyurması, uluslararası piyasalarda petrol fiylatlarına destek veriyor. Ancak koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanabileceği endişelerinin gündemdeki yerini koruması petrol fiyatlarında ciddi bir yukarı hareketin yaşanmasını engelliyor.

Brent petrolü şu sıralarda düne göre 8 cent artışla 29,71 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. ABD ham petrolü de 22 cent yükselişle 24,36 dolar/varil seviyesinde.

Günün Ajandası

- Hazine, 3 yıllık TLREF'e endeksli ve 8 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

- TÜİK süt ve süt ürünleri üretimi, kümes hayvancılığı üretimi verilerini yayımlayacak (10.00).

- ABD'de NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi (13.00), tüketici fiyatları (15.30), Hazine bütçe dengesi (21.00)erileri izlenecek.