Dolar/TL, 7,47 seviyesinden işlem görüyor

10 Eylül 2020

Dün en düşük 7,4769, en yüksek 7,4979 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4888'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,4740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,8380'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,7160'tan satılıyor.

Dolar endeksi üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırırken, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 93,1 seviyesinde bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları öncesinde avro/dolar paritesi, üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü sonlandırarak 1,18'in üzerine çıktı. Parite, yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1827'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde haziran dönemi işsizlik oranının 0,4 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ise ECB kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtliyorlar.

Toplantıda faizlerde değişiklik yapılmasının beklenmediğini, bankanın gündeminde, tahminlerin üzerinde değerlenen avronun olacağını ifade eden analistler, COVID-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA