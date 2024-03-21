Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Mart 2024 dolar - avro fiyatları)
Yerel seçim öncesi yükselişini sürdüren dolar/TL güne 32.42 seviyelerinde başladı. Avro ise 35 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 21 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve mesajları piyasalarda bugün ana gündem maddesi olarak takip ediliyor.
Dolar/TL güne 32.4225 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Saat 09:22 itibarıyla yüzde 0,13 yükseliş gösteren dolar/TL 32,4168'den işlem görüyor.
Avro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,57 seviyesinde alıcı buldu.