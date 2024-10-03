Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Reuters'ın düzenlediği ankete göre, dolar/TL kuru bir ay sonra 34 lirayı, 12 ay sonra ise 41 lirayı aşacak.
Reuters'ın 'gelişmekte olan piyasa para birimleri' anketine göre, TL'nin yıl sonunda dolar karşısındaki kaybı yüzde 5'e ulaşacak.
12 ayda 41 lirayı aşacak
Ankete göre, dolar/TL bir ay sonra 34,6267, yıl sonunda 36, altı ay sonra 37,67, 12 ay sonra ise 41,25 lirayı geçecek.
Toparlanma kısa sürdü
Geçen yıl dolar karşısında ciddi kayıp yaşayan para birimleri, FED'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından toparlandı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın, 25 baz puan faiz indirimine gideceğine işaret etmesi, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yatırımcının dolara yönelmesi toparlanmayı sınırlı tutuyor.