  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Takip Et

Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Reuters'ın düzenlediği ankete göre, dolar/TL kuru bir ay sonra 34 lirayı, 12 ay sonra ise 41 lirayı aşacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Reuters'ın 'gelişmekte olan piyasa para birimleri' anketine göre, TL'nin yıl sonunda dolar karşısındaki kaybı yüzde 5'e ulaşacak.

12 ayda 41 lirayı aşacak

Ankete göre, dolar/TL bir ay sonra 34,6267, yıl sonunda 36, altı ay sonra 37,67, 12 ay sonra ise 41,25 lirayı geçecek.

Toparlanma kısa sürdü

Geçen yıl dolar karşısında ciddi kayıp yaşayan para birimleri, FED'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından toparlandı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın, 25 baz puan faiz indirimine gideceğine işaret etmesi, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yatırımcının dolara yönelmesi toparlanmayı sınırlı tutuyor.

 