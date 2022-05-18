Dolar/TL’nin dün günlük hareketi baş döndürdü

Şebnem TURHAN

Dolar endeksinin küresel çapta güç kaybettiği dün dolar/TL 10 günlük yükseliş serisini sürdürdü. Dolar/TL gün içinde oldukça dalgalı hareket etti. Diğer ülke para birimleri dolara karşı değer kazanırken sadece TL ve Ruble dün dolara karşı değer kaybetti. Güne 15.6343 lira seviyelerinden başlayan dolar/TL gün içinde 15.8891 liraya kadar çıktı. Öğleden sonra Euro’nun güç kazanma çabalarının da katkısıyla 15.6934 liraya kadar düşse de yeniden kendini 15.70 liranın üzerine attı. Kamunun iki gündür piyasada etkin olmaması dikkat çekerken uzmanlar düne kadar yoğunluk olarak ticari talep görülürken dün bireysellerin de dolarda alıcı olduğunu dile getirdi.

20 Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyelerinde hareketini sürdüren dolar/TL’de uzmanlar yeniden o dönemki gibi hızlı bir sıçrama beklemiyor. Ancak Merkez Bankası rezervlerinin durumu endişe yaratmaya devam ediyor. Ve kamunun belli bir yerde müdahale gücünün sorgulanacağına işaret ediyor. Yarın Merkez Bankası’nın geçen haftaki kur yükselişine karşı hareketinin ayrıntılarını rezerv verilerinin açıklanmasıyla göreceğiz. Ancak Reuters’in haberine göre bankacılar Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervlerinde geçen hafta 3-4 milyar dolarlık düşüş beklentisinde.

Dün gün içinde yükseliş yüzde 2’yi aştı

Kur korumalı TL mevduatın devreye girmesiyle birkaç ay boyunca dolar/TL yatay bir seyir izlemiş piyasa tarafından önemli bir direnç noktası olarak görülen 15 liranın altında kalmıştı. Piyasa uzmanları dönem dönem talebi kamunun dolar satışıyla karşıladığı ve 15 lira altı yatay seyrin sürdüğünü belirtti. Ancak küresel çapta yüksek enflasyon, Fed’in adımları ve faiz artışları yeni bir endişeye yol açtı ve son 10 gündür de dolar endeksinde yükseliş dolar/TL’nin de kırılgan yapısını oldukça olumsuz etkiledi ve yukarı yönlü hareket 15 direncinin kırılmasıyla başladı. Dün ise gün içinde yüzde 2’yi aşan dolar/TL yükselişi görülürken dalga boyu da yüksek bir hareket yaşandı. Kamunun bu hafta oldukça dışarda kalması ise dikkat çekiyor.

Piyasa uzmanları 16’ya yaklaşıldığında küçük küçük kamu tarafının piyasaya girdiğini ancak 16 lira seviyesindeki hareketinin ise takip edileceğini vurguladı. Bilgi veren uzmanlar dolar/TL’de yeni bir seviye arayışı olduğunu bunun ise 15.5-16.5 lira arasında belirlenebileceğini dile getirdi. Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu ifl asa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler önceki gün 718 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıkarken CDS dün 702 seviyelerindeydi. Aslında bu dönemde bu harekete karşı tüm piyasa Mazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sık sık hazırlıklarının sürdüğünü söylediği enflasyona endeksli tahvil ürününü bekliyor. Süper bono olarak da adlandırılan bu ürünün enflasyona karşı yatırımcıya bir alternatif oluşturacağı ve talebin dolardan kayabileceği tahmin ediliyor.