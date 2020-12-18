Dolar/TL'nin yılı 7,77'den kapatması bekleniyor

Merkez Bankası'nın, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 63 katılımcı tarafından yanıtlanan ve toplulaştırılarak değerlendirilen yanıtlara göre, cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 lira iken, bu anket döneminde 7,77 lira oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,18

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken, bu anket döneminde yüzde 14,18'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,77 iken, bu anket döneminde yüzde 10,84'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,20 ve yüzde 9,24 oldu.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 lira iken, bu anket döneminde 7,77 lira oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 lirada, bu anket döneminde 8,37 liraya iyileşti.



Cari açık beklentisi 34 milyar dolar

Bir önceki anket döneminde 30,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,1 milyar dolardan 22,4 milyar dolara yükseldi.

Beklenti daralmadan büyümeye döndü

2020 yılı sonunda, kasım ayında yüzde 0,6 daralma olan ekonomik büyüme beklentisi, aralık ayında yüzde 0,5 büyümeye döndü. GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde negatif 0,6 iken bu anket döneminde yüzde 0,5'e yükseldi. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir