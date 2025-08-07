Domates düşse de biber affetmedi! Menemen endeksi TÜFE’yi solladı

Menemen malzemeleri üzerindeki fiyat artışlarının hesaplanması ile oluşturulan “Menemen Endeksi”, sofralardaki fiyat artışlarını gözler önüne serdi.

Menemen endeksinde yıllık bazda maliyet artışı yüzde 45 olarak hesaplanırken bir önceki aya göre ise menemen maliyeti yüzde 1,6 oranında yükseldi. (Menemen endeksi, soğanlı menemen tarifi üzerinden hesaplanmıştır)

CNBC-e tarafından hazırlanan Menemen Endeksi'nde özellikle çarliston biber ve yumurta fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Domates ve soğanın fiyatları ise düşüşte.

Biber ve yumurta uçtu, domates ve soğan düştü

Temmuz ayında menemenin temel bileşenlerinde yaşanan fiyat değişimleri şöyle oldu:

* Çarliston biber fiyatı yüzde 12,77 arttı

* Yumurta fiyatları yüzde 2,64 yükseldi

* Domates fiyatı yüzde 1,56 geriledi

* Soğan fiyatı yüzde 10,2 düştü

Bu verilerle birlikte, menemen enflasyonunun, genel gıda enflasyonunu aştığı dikkat çekti.

Menemen Endeksi yıllık bazda TÜFE'nin üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Bu oranlar, menemen enflasyonu ile karşılaştırıldığında; Menemen Endeksi'nin yıllık bazda genel tüketici enflasyonunun üzerinde seyrettiğini aylık bazda ise aşağısında olduğunu ortaya koydu.