Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama
Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle domates konservesi ile salça ihracatına kısıtlama getirildi.
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile
- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
- Digerleri: (GTP: 2002.90) (Salça) ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı.