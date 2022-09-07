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Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle domates konservesi ile salça ihracatına kısıtlama getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile

- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

- Digerleri: (GTP: 2002.90) (Salça) ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı.