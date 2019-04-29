Domates kotasına karşılık et
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Rusya ile yaşanan yeni gelişmeyi kaleme aldı...
Türkiye'den Rusya Federasyonu'na domates ihracatında yine kriz yaşanıyor. Rus yetkililer, Türkiye'ye tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ihraç edilen domatesleri ülkeye girişine izin vermedi. Türkiye'nin Moskova Ticaret Müşavirliği'nin devreye girmesi ile gümrük kapılarında bekleyen domatesler ülkeye alındı. Ancak, kotası artırılmazsa ihracat yeniden durabilir. Kotanın artırılması için Rusya, Türkiye'ye kırmızı et ihracatı şartını öne sürüyor.
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