Domino's Pizza Enterprises hisselerinde sert düşüş

Avustralya'nın en büyük pizza zinciri ve aynı zamanda ABD Domino's markasının dünyadaki en büyük franchise'ı Domino's Pizza Enterprises Ltd.'nin, Bain Capital’e satılacağı iddia edildi.

ABD merkezli yatırım şirketi Bain Capital’in 4 milyar Avustralya dolarlık (109.7 milyar TL) değerinde bir satın alma teklifi hazırladığı yönündeki haberlerin ardından Domino's Pizza Enterprises Ltd.'nin hisseleri yüzde 23 artarak 19 Avustralya dolarına (522,33 TL) kadar yükseldi.

"Herhangi bir teklif almadık"

Ancak şirketten yapılan, “Herhangi bir teklif almadık ve görüşme talebi iletilmedi" açıklamasının ardından hisse fiyatı 16,53 Avustralya dolarına (454,43 TL) geriledi.

Şirketin en büyük hissedarı 83 yaşındaki milyarder Jack Cowin, fiyat politikalarını sadeleştirmeyi hedefliyor.

Servetini hamburger, kızarmış tavuk ve pizzayla kazanan Cowin, yüksek fiyat ve kupon bağımlılığından uzaklaşıp, daha şeffaf ve erişilebilir fiyatlandırma modeline geçmeyi planlıyor.