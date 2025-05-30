Donald Trump: Çin’i ekonomik çöküşten kurtardım, şimdi bizi yarı yolda bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’i ABD ile yapılan ön ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Başkan Trump, bu açıklamayı TruthSocial platformu üzerinden yaptı.

Açıklama, Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çin ile ticaret görüşmelerinin “biraz durduğunu” belirtmesinin hemen ardından geldi.

Trump paylaşımında, Çin’in iki hafta önce ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Koyduğum çok yüksek gümrük vergileri, Çin’in dünyanın en büyük pazarı olan Amerika ile ticaret yapmasını neredeyse imkânsız hale getirdi” dedi.

“Çin’i kurtardım ama ihanet ettiler”

Trump, o dönemde Çin ile ticaretin tamamen durduğunu ve bunun Pekin için yıkıcı sonuçlara yol açtığını ifade etti.

“Pek çok fabrika kapandı ve ülkede sivil huzursuzluklar yaşandı. Bu durumdan hoşlanmadım. Çin’i çok kötü bir çöküşten kurtarmak için hızlı bir anlaşma yaptık. Her şey hızla istikrara kavuştu, herkes mutlu oldu. Bu iyi haberdi” diyen Trump, kötü haberin ise Çin’in bu anlaşmayı ihlal etmesi olduğunu söyledi.

“Bay Nazik Adam olmak buraya kadarmış”

Trump açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Çin belki de kimileri için şaşırtıcı olmayan bir şekilde bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etti. Bay Nazik Adam olmak buraya kadarmış!”

Trump yönetimi, Çin’e yönelik ticaret politikalarında sert adımlar atmaya devam ederken, bu son açıklamanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir gerginlik dalgası yaratabileceği yorumları yapılıyor.