Donald Trump kazandı, Elon Musk servetine servet kattı! Kritik soru: Trump'a ne kadar güvenilir?

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle servetine servet katmaya başladı.

Bloomberg’ün haberine göre; Elon Musk’un serveti yaklaşık üç yıl sonra ilk kez 300 milyar dolar barajını aştı. Son rakamlara göre; Musk'ın serveti 50 milyar dolar artarak 313,7 milyar dolara yükseldi. Musk, 2021’de ulaştığı 340,4 milyar dolarlık zirveye ise henüz ulaşmış değil.

Bu sıçrama büyük oranda Tesla’nın ABD seçimleri sonrası gösterdiği güçlü performanstan kaynaklandı. Tesla hisseleri bu hafta yüzde 28 değer kazandı.

Tesla hisselerinin değer kazanma nedeni ise yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın kendisini destekleyen Musk içleri için avantajlı bir ortam yaratabileceğine dair artan iyimserlik... Örnek vermek gerekirse; Trump, Musk’ın en büyük rakibi Çinli sürücüsüz araçları yasaklayacağının sözünü verdi.

Trump'a güçlü destek verdi

Seçilmiş başkanın yeşil enerji konusundaki duruşunu yeniden gözden geçirme konusundaki yorumlarının yanı sıra Musk'ın SpaceX gibi girişimlerini açıkça desteklemesi, yatırımcıları Tesla için daha da parlak bir geleceğe bahis oynamaya teşvik etti.

Fortune'un haberine göre; Trump'ın Musk'ın vizyonunu benimsemesi, özellikle SpaceX'in Mars hedeflerine verdiği destek ve Musk'ın yönetimde bir rol üstlenme olasılığı güveni daha da artırdı.

Musk'ın Trump'a verdiği siyasi destek, Tesla CEO'sunun Trump' ın kampanyasına 130 milyon dolardan fazla katkıda bulunması ve önemli salıncakeyaletlerdeki mitinglerde boy göstermesiyle önemli boyutlara ulaştı.

Eski başkana verdiği güçlü destek, seçmenlerin ilgisini çekmek için günde 1 milyon dolarlık tartışmalı bir çekilişi finanse etmeye kadar uzandı ve bu da birçok yasal sorunla sonuçlandı.

Musk için Trump ne kadar güvenilir?

Musk için riskler yüksek... Trump yönetimiyle daha yakın bir ilişki, daha gevşek düzenlemeler, daha hızlı hükümet sözleşmeleri ve Tesla'nın otonom araçlar ve SpaceX 'in uzay programları da dahil olmak üzere girişimlerinin başarısı için daha elverişli bir genel iş ortamı anlamına gelebilir.

Ancak seçilmiş başkan, Beyaz Saray'da yüksek ‘personel değişim’ oranıyla tanınıyordu. Bir araştırmaya göre bu oran yüzde 85'ti.

Bu durum, Musk-Trump ilişkisinin derinliği ve uzun ömürlülüğü ve işlerin kötüye gitmesi halinde Musk'ın şirketlerini nasıl etkileyebileceği konusunda bazı spekülasyonlara neden oldu.