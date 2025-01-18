Donald Trump'ın Beyaz Saray havlusunda Denizli imzası...

Trump’ın yeni dönemde Beyaz Saray’da kullanacağı ve Zorel Tekstil tarafından üretilen resmi logolu havlular, önümüzdeki hafta ABD’ye sevk edilecek. Beyaz Saray için özel olarak üretilen havlular, ilk kez ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Almanya Heimtextil Fuarı'nda tanıtıldı.

Beyaz Saray için yapılan özel üretimi değerlendiren firmanın ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, " Donald Trump'ın Beyaz Saray’da kullanacak olduğu havluları, Denizli’de üretiyoruz. Bu havulardan bir tanesini buraya Heimtextil Fuarı'na getirdik. Havlunun üzerine Beyaz Saray’ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluluların yüklemesini önümüzdeki Pazartesi günü yapacağız. Donald Trump’ın asıl mesleği inşaat, turizm ve otelcilik. Beyaz Saray’ın ardından nasip olursa Donald Trump’a ait otellerin havlu işlerinin de bize gelmesini ümit ediyoruz. Heimtextil Fuarına bu yıl damga vuracak olay bu. ABD’nin yeni Başkanının havluları Denizli’mizde üretildi. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye içinde ayrı bir katma değeri var. Türkiye ve Turquality markasının dünyada kabul gören bir değeri var artık” diye konuştu.