Donald Trump’tan otomobil sektörüne geçici rahatlama! Vergiler askıya alındı
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen otomobillere uygulanması planlanan yüzde 25'lik gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya aldı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bu kararın USMCA ticaret anlaşması çerçevesinde alındığını ve Ford, General Motors, Stellantis gibi dev otomobil üreticilerinin talepleri doğrultusunda verildiğini belirtti. Leavitt ayrıca, Trump’ın ek gümrük vergisi muafiyetlerine "açık" olduğunu ancak 2 Nisan’da yürürlüğe girecek geniş kapsamlı gümrük vergilerinde herhangi bir esneklik sağlanmayacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, otomobil sektörüne yönelik yeni gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldı. Kanada ve Meksika'dan ithal edilen otomobillere uygulanması planlanan yüzde 25'lik ek gümrük vergileri, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki USMCA ticaret anlaşması çerçevesinde bir ay süreyle muaf tutulacak.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, bu kararın Ford, General Motors ve Stellantis gibi büyük otomobil üreticilerinin talepleri doğrultusunda alındığını belirtti. Trump’ın, otomobil sektörünün ekonomik olarak dezavantaj yaşamaması için bu geçici muafiyeti tanıdığı ifade edildi.
Trump-Trudeau görüşmesi etkili oldu
Kanada hükümetinden bir kaynak, Trump’ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmeye Trump'ın danışmanları ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katıldığı aktarıldı.
Leavitt: Trump ek muafiyetlere açık
Leavitt, Başkan Trump’ın ek gümrük vergisi muafiyetlerine sıcak baktığını, ancak 2 Nisan’da yürürlüğe girecek daha geniş kapsamlı karşılıklı gümrük vergilerinde herhangi bir esneklik olmayacağını vurguladı.
Bu karar, ABD'nin otomotiv sektöründeki devleri rahatlatırken, Trump yönetiminin ticaret politikalarında nasıl bir yön izleyeceği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi. 2 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni ticaret kararlarının ABD’nin ticari ilişkileri ve küresel piyasalardaki etkileri yakından takip edilecek.