Donald Trump’tan otomobil sektörüne geçici rahatlama! Vergiler askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil sektörüne yönelik yeni gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldı. Kanada ve Meksika'dan ithal edilen otomobillere uygulanması planlanan yüzde 25'lik ek gümrük vergileri, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki USMCA ticaret anlaşması çerçevesinde bir ay süreyle muaf tutulacak.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, bu kararın Ford, General Motors ve Stellantis gibi büyük otomobil üreticilerinin talepleri doğrultusunda alındığını belirtti. Trump’ın, otomobil sektörünün ekonomik olarak dezavantaj yaşamaması için bu geçici muafiyeti tanıdığı ifade edildi.

Trump-Trudeau görüşmesi etkili oldu

Kanada hükümetinden bir kaynak, Trump’ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmeye Trump'ın danışmanları ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katıldığı aktarıldı.

Leavitt: Trump ek muafiyetlere açık

Leavitt, Başkan Trump’ın ek gümrük vergisi muafiyetlerine sıcak baktığını, ancak 2 Nisan’da yürürlüğe girecek daha geniş kapsamlı karşılıklı gümrük vergilerinde herhangi bir esneklik olmayacağını vurguladı.

Bu karar, ABD'nin otomotiv sektöründeki devleri rahatlatırken, Trump yönetiminin ticaret politikalarında nasıl bir yön izleyeceği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi. 2 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni ticaret kararlarının ABD’nin ticari ilişkileri ve küresel piyasalardaki etkileri yakından takip edilecek.