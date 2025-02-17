Donald Trump'tan rüzgar enerjisine büyük darbe! Projeleri süresiz olarak durdurdu: 12 milyon ev elektriksiz kalabilir

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk gün aldığı kararla açık deniz rüzgar enerjisi sektörüne büyük bir darbe vurdu. Trump’ın yayınladığı başkanlık kararnamesi, ABD kıyı sularında yeni açık deniz rüzgar enerjisi kiralamalarını süresiz olarak durdurdu ve yeni izinlerin verilmesini, tamamlanması gereken bir incelemeye bağladı.

Enerji danışmanlık şirketi Aurora Energy Research’ün verilerine göre, bu karar ABD’nin Doğu Kıyısı’nda planlanan 32 gigawatt gücündeki projeleri tehlikeye atıyor. Rystad Energy'nin Yeni Enerjiler Araştırmaları Başkanı Artem Abramov, şu an için bu projelerin nasıl ilerleyebileceğini görmenin "gerçekten zor" olduğunu ifade etti.

Aurora ve Rystad’a göre, yaklaşık 30 gigawatt’lık açık deniz rüzgar kapasitesi bu karardan doğrudan etkilenebilir.

12 milyon ev için elektrik riski

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerini analiz eden CNBC’ye göre, bu projelerin tamamlanması halinde 12 milyondan fazla eve yetecek kadar elektrik üretimi sağlanabilecekti. Ancak Trump yönetiminin aldığı bu karar, ülkenin yenilenebilir enerjiye geçişini sekteye uğratabilir.

Yapım aşamasındaki 5 gigawatt’lık projeler şimdilik güvende

Aurora Energy Research’ün raporuna göre, bu yeni düzenleme şu anda yapım aşamasında olan 5 gigawatt’lık projeleri etkilemeyecek. Ancak ilerleyen süreçte bu projelerin de engellerle karşılaşabileceği öngörülüyor.

Trump fosil yakıtları önceliklendiriyor

Trump yönetimi, ABD kıyı sularını rüzgar enerjisine kapattığı gün, petrol ve gaz kiralamalarına yeni alanlar açtı. Bu hamle, Trump’ın enerji politikasının fosil yakıt üretimini artırmaya ve petrol endüstrisini desteklemeye odaklandığını gösteriyor.

Çevreciler ve yenilenebilir enerji savunucuları, bu kararın ABD’nin yeşil enerji dönüşümüne büyük zarar vereceğini belirtirken, fosil yakıt lobileri ve enerji şirketleri, Trump’ın politikalarını destekliyor. Önümüzdeki süreçte rüzgar enerjisi sektörünün nasıl bir yol izleyeceği ve yeni projelerin tekrar gündeme gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu.