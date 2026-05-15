Dondurma dolaplarında yeni dönem: Magnum'a soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, dondurma pazarında seçenekleri artıracak kritik bir karara imza attı. Algida markasıyla bilinen Magnum Dondurma hakkında başlatılan soruşturmada alınan tedbirle, dondurma dolaplarının yüzde 30’u rakip markaların kullanımına açıldı.

Algida dolaplarında rakiplere yer açılacak

Soruşturmada alınan karara göre, 100 metrekare ve altındaki satış noktalarında tek dondurma dolabı bulunması halinde, Algida dolabının yüzde 30’u rakip markalara ayrılacak. Karar uyarınca, bu özel bölümde hiçbir Algida ürününe yer verilmeyecek; henüz rakip ürün temin edilmemiş olsa dahi ilgili alanın boş bırakılması zorunlu olacak.

Oran yüzde 50’ye çıkabilecek

Satış noktasının talebi doğrultusunda bu alan dolap hacminin yüzde 50’sine kadar genişletilebilecek. Rakip markalara ayrılan bölüm tek bir blok halinde düzenlenecek ve üzerinde “Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır” ibaresi taşıyan etiket yer alacak.

Yaz sezonu öncesi kritik karar

Rakip markaların pazara girişiyle tek markaya bağımlılık sona ererken, artan ürün çeşitliliği farklı tüketici taleplerini karşılayarak satış kayıplarını engelleyecektir. Başlangıçta boş bırakılan alanlar, yeni üreticilerin katılımıyla kısa sürede dolacak ve satış noktalarını çok daha verimli, kârlı ve zengin ürün yelpazesine sahip birer satış noktasına dönüştürecek.

