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19 Temmuz Dünya Dondurma Günü öncesinde açıklanan veriler, Türkiye'nin dondurma sektöründeki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen dondurma ihracatı 23,5 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye, uluslararası pazarlarda güçlü ihracat performansını sürdürdü.

En fazla ihracat Irak, ABD ve KKTC'ye yapıldı

Geçen yıl toplam süt ve süt ürünleri ihracatı 523 milyon dolar olurken, bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma oluşturdu. Aynı dönemde dondurma ithalatı 12,7 milyon dolarda kaldı ve Türkiye net ihracatçı konumunu korudu.

Dondurma ihracatında en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova ve Kazakistan öne çıktı. İlk dört aydaki ihracat performansı, bu pazarlardaki talebin devam ettiğini gösterdi.

Dünya dondurma pazarı 122 milyar dolara ulaştı

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, küresel dondurma pazarının 2025 itibarıyla yaklaşık 122 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Sakkaoğlu, dondurmanın yalnızca yaz aylarında tüketilen bir tatlı olmadığını, protein, kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir süt ürünü olarak yılın her döneminde güvenle tüketilebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin hedefi ihracatta daha da büyümek

Türkiye'nin dondurma üretiminde güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Sakkaoğlu, Avrupa Birliği'ne ihracat onaylı 43 süt ürünleri tesisinin 8'inde dondurma üretimi yapıldığını söyledi.

Maraş Dondurması başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerin sektöre önemli katkı sağladığını belirten Sakkaoğlu, hedeflerinin dondurmayı sadece yaz aylarında tüketilen bir ürün olmaktan çıkarıp yıl boyunca tercih edilen bir süt ürünü haline getirmek olduğunu kaydetti. Ayrıca tüketicilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen kayıtlı işletmelerin ambalajlı ürünlerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.