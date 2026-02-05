Dondurma zincirleri tek tek iflas bayrağını çekiyor

ABD dondurma dükkânları, tüketiciler için hâlâ cazip duraklar arasında yer alıyor. Ancak sektör, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle ciddi bir baskı altında. IBISWorld verilerine göre dondurma dükkânı sektörü 2025’te yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Buna rağmen uzmanlar, artan girdi maliyetleri ve finansman yükü nedeniyle birçok işletmenin ayakta kalmakta zorlandığını vurguluyor.

Süt ve hammadde maliyetleri arttı

Sektördeki temel sorunların başında süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışı geliyor. Dondurmanın ana hammaddesi olan sütün maliyeti, kâr marjlarını doğrudan etkiliyor. Buna ek olarak Kanada menşeli süt ürünlerine uygulanan tarifeler, süt ve tereyağı fiyatlarını daha da yükseltti. Bu durum, hem perakende fiyatların artmasına hem de işletmelerin kârlılığının azalmasına yol açtı.

Tüketicilerin alışkanlıkları da değişti

Dondurma zincirlerinin karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca hammaddeyle sınırlı değil. İşçilik maliyetlerindeki artış, yüksek kira bedelleri, yükselen faiz oranları nedeniyle borçlanma maliyetlerinin artması ve tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişim de işletmeleri zorluyor. Bu nedenlerle bazı zincirler iflas başvurusu yaparken, bazıları da şube kapatma yoluna gidiyor.

100 bin-500 bin dolar arasında borç

Bu tabloya son eklenen örnek Cream oldu. Sandviç dondurmalarıyla tanınan Cream zincirinin çatı şirketi Creamy Treats Inc., 2 Şubat’ta iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket, 500 bin-1 milyon dolar arasında varlık, 100 bin-500 bin dolar arasında borç bildirdi. Dosyada yaklaşık 98 bin dolarlık bir iş hukuku davası borcu da yer aldı.

15 sene önce piyasaya girdiler

Cream’in kurucuları Jimmy-Gus Shamieh, ilk mağazayı 2010 yılında Kaliforniya’nın Berkeley kentinde açtı. Zincir zamanla Kuzey Kaliforniya’da 7 şubeye ulaştı. Menüde 15 dondurma çeşidi, 13 kurabiye türü, dondurma sandviçleri, milkshake’ler bulunuyor.

Bir başka dondurma zinciri Dairy Queen’in Texas’taki yaklaşık 30 franchise şubesi, yenileme şartlarını yerine getiremediği için kapandı. Öte yandan Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers zincirinin franchise işletmecisi M&M Custard LLC de iflas koruma başvurusunda bulunarak bazı eyaletlerde şube kapatacağını açıkladı.