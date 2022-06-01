Dönmez: Doğalgaz zammı yurtdışı kaynaklı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere doğalgaz tüketici fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Doğalgazın yüzde 99’dan fazlasının uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiğini hatırlatan Enerji Bakanı Fatih Dönmez “2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden kusursuz fırtınanın etkisi ile tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır” dedi.

1 Haziran 2022 tarihi itibari ile tüketicileri imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıktığını ifade eden Bakan Dönmez, “Bu kapsamda, 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 10.23, Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında % 16.28, konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 30.00 oranında artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle Konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.