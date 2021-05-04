Dönmez: EBRD ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'de 2009'dan bu yana özel sektör ağırlıklı olmak üzere 13 milyar eurodan fazla yatırıma destek verdiğini belirterek, "Bu tutarın 6 milyar eurodan fazla kısmı sürdürülebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile çevre alanlarına ayrıldı." dedi.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Dönmez, Türkiye'nin, EBRD'nin en geniş faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Dönmez, EBRD'nin yeşil enerji, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme temalarına Türkiye'nin büyük önem verdiğini vurgulayarak, "2017'de kamuoyuna duyurduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikamızın üç sac ayağını oluşturan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve öngörülebilir piyasa koşullarının temini hedeflerimizle EBRD'nin operasyonları büyük oranda örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD'nin Türkiye'de 2009'dan bu yana özel sektör ağırlıklı olmak üzere 13 milyar eurodan fazla yatırıma destek verdiğine dikkati çeken Dönmez, "Bu tutarın 6 milyar eurodan fazla kısmı sürdürülebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile çevre alanlarına ayrıldı." diye konuştu.

EBRD'den 4 bin 300 megavatlık yenilenebilir enerji desteği

Dönmez, EBRD'nin toplam 4 bin 300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçmesine katkı sağladığına işaret ederek, hidrojen, karbon yakalama ve temiz yanma, enerji depolama ve dijital altyapıların geliştirilmesinde de EBRD'nin finansman desteğinin rolünü önemli gördüklerini söyledi.

Bakan Dönmez, EBRD ile iş birliği içinde hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 55 eylemin planlandığını ve yürütüldüğünü belirterek, "Gerek bu alanlarda gerekse AB Yeşil Mutabakatı ile uyum içerisinde geliştireceğimiz yeni AB katkılı mali iş birliği programlarıyla ülkemiz enerji sektöründeki EBRD finansmanının artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Bunun için AB Mali Yardımları IPA'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan III. Döneminde, Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından EBRD ile iş birliği içinde AB hibesi katkılı kredi programları geliştirilmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 10 yılda yıllık ortalama yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinde yüzde 11 artış görüldüğünü aktaran Dönmez, 2021'in ilk üç ayında devreye giren kapasitenin yaklaşık yüzde 98'inin yenilenebilir kaynaklı olduğunu söyledi.