Dönmez: Gazın ekonomik değeri 65 milyar dolar olacak

21 Ağustos 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerve ilişkin,"Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak."