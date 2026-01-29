'Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi' başlıyor

31 Ekim'de Türkiye’de bankacılığın zirvesini buluşturan DÜNYA Gazetesi bugün de kalkınmanın anahtarını elinde tutan ihracatçıları bir araya getiriyor.

'Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi' Dış Ticaret Kompleksi’nde başlıyor. Bu alanda yapılmış en geniş katılımlı ve sonuç odaklı zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını TİM Başkan Vekili Fikret Kileci yapacak.

Firma temsilcileri, üst düzey bankacılar, sektör profesyonelleri ve ihracat uzmanlarının da iştirak ettiği zirvenin kapanış konuşmasını DEİK Başkanı Nail Olpak yapacak.

Ayrıntılar zirve boyunca dunya.com.tr ve Dünya Gazetesi'nin sosyal medya hesaplarında olacak.