'Dönüşüm için bütünsel strateji ve uygulamalara ihtiyaç var, destek gerekli'

ANKARA (DÜNYA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen, işçi, işveren, hükümet ile uluslararası kuruluşların da katıldığı Ortak Paylaşım Forumu'nun dördüncüsü İstanbul’da yapıldı. Toplantının ardından TİSK ve TÜRK-İŞ ortak bir değerlendirme metni yayımladı. Metinde, yeşil ve sayısallaşmayı içeren “ikiz dönüşüm” kavramının önemsendiği belirtilerek, “Sektörlerimizi bu dönüşüme hazırlamak için teknoloji, çevre ve toplum odaklı bütünsel stratejilere ve uygulamalara gereksinim duymaktayız." denildi.

Ortak açıklamada, işçi, işveren ve hükümet tarafının ortak akıl ve sosyal diyalogla çözüm üretme amaçlı olarak Ortak Paylaşım Forumunu gerçekleştirdiği ve bu yıl Çalışma Hayatında Sürdürülebilirliğin tartışıldığı hatırlatıldı.

Dönüşüm için destek gerekli

Yeşil dönüşümün ve sayısallaşmanın, AB’nin başını çektiği yeşil mutabakatta olduğu gibi somut yükümlülükler getirdiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sektörlere özel sürdürülebilirlik yol haritalarının çıkarılması, gerekli dönüşüm aksiyonlarının kamu ile özel sektörün iş birliği içinde uygulanması önem arz etmektedir. Bu süreçte öncü konumda yer alacak işletmelerin desteklenmesi ve özendirilmesi ortak beklentimizdir. Çalışma hayatının sürdürülebilirliğinde en önemli göstergemiz olan iş gücünün sürekliliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Ülkemizin daha da güçlenmesi ve rekabet gücünün artması için bu alanda gelişim sağlamak ortak amacımızdır. Bilhassa gençlerin ve kadınların işgücü piyasasında istihdamlarını arttıracak programların hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır.”

Önceki yıl Ortak Paylaşım Forumunun işin geleceğine odaklandığı hatırlatılan açıklamada, bu forum sonrası aralarında MEXT Bil-İşim’in de bulunduğu, iş gücünün geleceğe hazırlanacağı programlar tasarlandığı hatırlatıldı. İkiz dönüşüm için de sivil toplum, özel sektör inisiyatifiyle aktif işgücü programlarına ihtiyaç olduğu, kamu destekli olarak yayılmasının mümkün göründüğü vurgulanan açıklamada, “Bu tip programların kamu desteği ile ölçeklendirilmesi ve yaygınlaştırılması önemlidir. Gençlerin ve kadınların istihdama katılımını artırmak için sağlanan desteklerin kolaylaştırılması, artırılması, mevcut iş gücümüzün dönüşümü için aracılık eden kurumların desteklenmesi ortak beklentimizdir.” denildi.

Kayıtdışılık zarar veriyor

Kayıt dışı istihdamın bütün tarafların ortak sorunu olduğu kaydedilen açıklamada, kamunun kaynak kaybettiği, işçilerin ekonomik ve sosyal olarak mağdur olduğu, işverenlerin de haksız rekabetle karşılaştığı bir sorunun çözümü için bütüncül, kapsamlı bir çözümün çalışma hayatına büyük katkı vereceğine işaret edildi.

Ortak açıklamada, kamunun yükümlülüklerini yerine getiren firmalara Beyaz Bayrak verilerek prestij sağlanmasına yönelik projede, özendirici ve somut desteklerin verilmesinin de yararlı olacağı, sendikal örgütlülük olan işyerlerinde kayıt dışılığın olmadığı vurgulandı.