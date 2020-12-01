"Dönüşüm için dijitalleş"

AHMET USMAN - NİHAT DELİBAŞI

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup tarafından düzenlenen ve DÜNYA’nın canlı yayın sponsoru olduğu 4. Ege Ekonomik Forum’un ikinci gününde iki ayrı oturumda “Dijitalleşme İle Bütünsel Dönüşüm” ve “Küresel Pazarlardaki Payın Artırılması: İnovatif Hamle” konuları tartışıldı. İlk oturuma katılan konuşmacılar dünya ekonomisinin geleceğinin dijitalleşmede olduğu, bunun da bütünsel bir dönüşüm olmadan başarılamayacağı görüşünde birleştiler.

Açılış konuşmasında dijital dönüşümü reddedenlerin çağdışı kalacağını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, “Pandemide 8 ayı geride bıraktık. Bugün bazı şirketler diğerlerinden daha iyi durumda. Temel unsur da şirketlerin dijital olgunlukları. Hazırlıklı olanlar önde gidiyor. Her sektörü dijital dönüşüm üzerinden ayrı ayrı ele almamız lazım” diye konuştu. Panelin moderatörlüğünü yapan DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise dijitalleşme, bütünsel ve dönüşüm kelimelerini anlayan ve derinleştirenlerin başarılı olduğunu vurgulayarak, “Türkiye dijitalleşme devrimine 1986’da Turgut Özal’ın sayısal santrali kurması ile adım attı. Dijitalleşme başlamıştı ama bütünselleşme olmadığı için sektör uçtu, Türkiye yerinde kaldı” dedi.

"İş akışına adaptasyon önemli”

Hızı ve şekli tartışmaya açık olsa da Türkiye’nin dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi & Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar da, “Dönüşüm ve bütünsellik sadece teknoloji ile olmuyor. İş akışlarına ve iş süreçlerine adaptasyon da önemli. Yeteri kadar dönüştük ama süreç tasarımı ve bireylerin yetkinlikleri açısından almamız gereken yol var” diye konuştu.

Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut, “Dijitalleşme konusunda istediğimiz ivmeyi kazanamadık. İyi niyetli adımlar var ama yeterli değil” dedi. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren ise, “Bugün dijital teknoloji yanında çok konuşulan bir kavram da veri. Doğru veri ile karar vermek çok daha kolay. Veri gelecek demek” görüşünü dile getirdi. Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ekonomide yaşanan değişimle çeviklik ve inovasyonun şirketlerin birinci önceliği olduğuna dikkat çekerek, “Buna uyum sağlayamayan şirketlerin %40’ı 10 yıl sonra aramızda olmayacak. Dijitalleşme ile veri madenciliği, dijital terzilik gibi yüzlerce yeni iş ortaya çıkacak. Bu işler için insan yetiştirmeye şimdiden başlamamız lazım” dedi.

"17 trilyon $, inovasyonu bekliyor"

Önümüzdeki dönemin Türkiye için fırsatlarla dolu olduğunu söyleyen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, “Müthiş bir gençlik geliyor. Dünyada inovasyonla buluşmaya hazır 17 trilyon dolara yakın para var. Türkiye gençleri girişimcilikle buluşturma noktasında iyi bir yere gelmiş durumda” diye konuştu.

Grup olarak sahip oldukları e-ticaret platformlarında ağırlıkla KOBİ’lerin bulunduğunu belirten Doğan Holding Murahhas Üyesi ve CEO Çağlar Göğüş şunları söyledi: “Yatırım bankamız aracılığıyla e-ticaret platformlarındaki KOBİ’ler için uygun finans modelleri için dijitalleşmeyi kullanacağız. Bu noktada e-defter, e-irsaliye, e-fatura çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor. Yine sınır ötesi ticarette ise fiziki fuarlar yerine webinar'larla, online müşteri sayısını artırmak için çaba harcanmalı.”

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, dijtilaleşme bu zorlu dönemden çıkışın anahtarı olduğun söyledi. İnci, “Bütüncül bir bakış açısı geliştirmeliyiz. Bilgiyi paylaşan ortak iş platformlarını gözeten işletmeler bir adım önde olacak. Mobil, giyilebilir teknolojiler önem kazanıyor. İmalatın dijitalleşmesi, ürünün dijitalleşmesi süreçlerine hızlı uyum gerekiyor” dedi.

“Rakipleri geride bırakmanın yolu djitalleşmeden geçiyor”

‘Küresel Pazarlardaki Payın Artırılması: İnovatif Hamle’ oturumunda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın tedarik zincirleri için önlem olduğunu vurguladığı konuşmasında Türkiye’nin, rekabet gücünü sürdürebilmesi için mevcut altyapıya yeni teknolojiler ekleyerek verimliliğini artırması ve Endüstri 4.0 tabanlı sistemlerin hızla kurulması çağrısında bulundu. Eskinazi, “Önümüzdeki dönemde global ticaret yollarının yüzde 90’ı değişecek. Rakipleri geride bırakabilmek için katma değerli ürünlere, dijitalleşmeye daha çok ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.

“Ege, ihracatta örnek model olabilir”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Asya Pasifik Bölgesi Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı Uzakdoğu'nun dünyanın yeni ekonomik merkezi haline geldiği ortamda DEİK olarak bu bölgeyle ilişkileri yakınlaştırmaya çalıştıklarını kaydetti. Kolbaşı, “Bu konuda Ege’nin kendine özel avantajları söz konusu. İşbirliği alanlarına odaklandığımızda işbirliklerinin artacağına inanıyorum. İzmir- Denizli-Manisa’nın Çin’e örnek bir ihracat modeli geliştirme şansı var. Bu şansı kaçırmayalım” dedi.