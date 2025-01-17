Doom spender nedir? Mahfi Eğilmez açıkladı

Ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde sıklıkla duyulan "doom spender" deyimini, Türkiye'deki tüketici davranışlarıyla ilişkilendirdi.

Eğilmez, açıklamasında geleceğe yönelik umudu olmayan, tasarruf etmeyi gereksiz gören ve tüm parasını tüketime harcayan kişileri tanımlayan bu terimi, 2023 yılında yazdığı bir makalede dile getirdiğini belirtti. Eğilmez, makalesinde, 2021 yılında Türkiye'nin enflasyon ve faiz politikalarını ele alarak, mevcut ekonomik durumu değerlendirmişti.

Son dönemde "doom spender" deyimi çok kullanılır oldu. Geleceğe ilişkin umudu olmayan, tasarruf ederse bir işe yaramayacağını düşünen, o nedenle eline geçen bütün parayı tüketime harcayan insanları tanımlıyor. Henüz bu deyim ortada yokken 2023'de yazdığım yazıda konu ettiğim… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) January 17, 2025

"Yüksek enflasyondan çok yüksek enflasyona"

Eğilmez, yazısında 2021 Eylül ayında enflasyon ve faiz oranlarının eşit bir seviyeye gelmesi, enflasyonun artmasına neden olduğunu "'faizi düşürerek enflasyonu düşürme' denemesini bir kez daha yaşama geçirince yüksek enflasyonu çok yüksek enflasyona dönüştürmüştük" ifadeleriyle açıklamıştı. Eğilmez, faiz oranlarının artırılması durumunda bu ekonomik sorunların büyük ölçüde önlenebileceğini ifade etmişti.

Ekonomik verilerle ilgili açıklamalarında, 1999-2021 yılları arasındaki dönemi inceleyen Eğilmez, 2022 yılında Türkiye'nin büyük bir tüketim patlaması yaşadığını belirtmişti. Bu durumu faiz düşüşüne bağlayan Eğilmez, reel negatif faiz oranlarının, tüketim harcamalarındaki artışı tetiklediğini vurgulamıştı. Eğilmez, bu dönemde tasarruf yerine tüketime yönelen halkın, kredi kullanarak ihtiyaçlarını ertelemeden karşılamaya çalıştığını açıklamıştı.