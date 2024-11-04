Dört aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı üzerinde etkili olacak.

Ekim ayında enflasyon oranı yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken, yılbaşından bu yana kümülatif enflasyon oranı da yükseldi.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3.23, ağustos ayı için yüzde 2,47, eylül ayı için yüzde 2,97, ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu.

Memur ve emekli maaşı nasıl hesaplanıyor

Bu artış, memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarının hesaplanmasında da kritik bir rol oynuyor.

Bilindiği gibi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ile TÜFE oranlarının karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan enflasyon farkı ile belirleniyor.

Enflayon yüzde 6'yı aşarsa...

Temmuz – ekim dönemindeki enflasyon yüzde 12,06 olduğu için memurlar açısından dört aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu.

Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına 7. Dönem Toplu sözleşmesine göre yüzde 6 oranında zam yapılacak. Ekim ayı itibarıyla memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 7,99 oranında zam ortaya çıkmış durumda.