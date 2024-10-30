Dört bine yakın çift 150 bin liralık 'evlilik desteği fonu'ndan yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenen gençlerin desteklenmesi hedefiyle mayısta ilk ödemelerine başlanan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında eylül sonu itibarıyla 3 bin 963 yeni evlenecek çift yararlandı.

Ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan ve yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi desteği sunulan fondan eylül sonu itibarıyla 3 bin 963 çifte 150'şer bin lira destek verildi. Bunun yanı sıra çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlandı.

Aile Eğitim Programı ile 483 bin 223 kişiye ulaşıldı

Ailelerin eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili yararlanmalarına, yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlayan Aile Eğitim Programı kapsamında da temmuz sonu itibarıyla 483 bin 223 kişiye ulaşıldı.

Ayrıca, Evlilik Öncesi Eğitimleri ile 219 bin 741 kişiye, Aile Danışmanlığı ve Boşanma Süreci Danışmanlığı ile 9 bin 162 kişiye, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında ise 121 bin 516 kişiye hizmet verildi. Aile ve Sosyal Destek Programı ile temmuz sonu itibarıyla ulaşılan hane sayısı 7,7 milyona yükseldi. Ziyaretlerle, ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu.