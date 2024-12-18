Dört gözle bankaların açılmasını bekleyen Suriyeliler büyük hüsran yaşadı!

Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele geçirmelerinin ardından Beşar Esad ülkeyi terk ederken, toplumsal düzen yeniden tesis edilmeye çalışılıyor.

8 Aralık'tan bu yana oluşan otorite boşluğunda pek çok kamu kurumu ve banka yağmalanırken dün Suriye Merkez Bankası, bugün de ülkedeki diğer bankalar faaliyete yeniden başladı.

Bankaya gidenler büyük şok yaşadı

Ancak 10 gündür hiçbir işlem yapamadıkları için bugün bankalara akın eden Suriyeliler , büyük hayal kırıklığı yaşadı. Şam’daki Yousef Al-Azmeh meydanında bankaların bulunduğu caddede toplanan Suriyeliler, bankalarda ve ATM'lerde para bulunmadığı için işlem yapamadı.

ATM önlerinde kuyruklar her dakika büyürken, Suriyeliler isyan etti.

ATM’de sıra bekleyen Muhammed Al Hassan, “Sabahtan bu yana sıra bekliyorum. Para yok diyorlar. Herkes parasını almayı bekliyor” dedi.

'5 liramız dahi kalmadı'

Fatma Al Ahmed isimli bir Suriye vatandaşı ise “Buraya emekli maaşımı almak için geldim. Para olmadığı için ATM’lerden para çekemiyoruz. 5 liramız dahi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

Merkez'in kasası boşaldı

Öte yandan dün yeniden açılan Suriye Merkez Bankası'nın kasasında yaklaşık 26 ton altın bulunduğu öğrenilirken, bankanın döviz rezervlerinin ise sadece 200 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

IMF verilerine göre 2011'in sonunda Suriye Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyordu. Dolar rezervlerinin tükenme noktasına geldiğini söyleyen Suriyeli yetkililer, rejimin dolar rezervlerini gıda, yakıt ve Esad'ın savaş çabalarını finanse etmek için kullandığını belirtti.

Esad'ın 250 milyon dolar kaçırdığı iddiası

Öte yandan 8 Aralık'ta ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığınan devrik lider Beşar Esad'ın Suriye Merkez Bankası'ndan toplam 250 milyon dolar kaçırdığı iddia edildi.