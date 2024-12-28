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  3. Dört ilin tarım üreticilerine 3,1 milyar liralık destek ödemesi yapıldı
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Dört ilin tarım üreticilerine 3,1 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, hububat desteği kapsamında üreticilerin hesaplarına toplam 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira aktardıklarını bildirdi.

AA
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Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, hububat desteği ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, şunları kaydetti: "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerimizde hububat desteği kapsamında toplam 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira ödemeyi üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."

 