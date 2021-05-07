DÖSİM’in sermayesi 700 milyon liraya çıktı

ANKARA (DÜNYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine (DÖSİM) ayrılan sermaye, 200 milyon lira artırılarak 700 milyon liraya çıkarıldı.

Ayrılan sermayenin artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sözkonusu kaynak, son olarak 21 Ağustos 2020’de yayınlanan karar ile 500 milyon lira olarak belirlenmişti.