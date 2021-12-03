Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti belli oldu

Herhangi bir anlaşma akdedilmeden, dost ve müttefik ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmet hibesi ve yardımı parasal limiti 2022 yılı için 50 milyon TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda hibe veya yardım olarak verilebilecek mal ve hizmetlerin arasında; silah, mühimmat, yiyecek ve içecek, askeri giyim ve tekstil malzemeleri, üzerine silah monte edilemeyecek araçlar ve yedek parçaları, ilaç, sağlık cihazları, canlı hayvan, danışmanlık ve onarım hizmetleri, hizmet dışına ayrılmış gemiler ve platformlar, arama, kurtarma ve kırım kurtarma faaliyetleri yer alıyor.