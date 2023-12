Dost veya müttefik devletlere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi

Takip Et

3212 sayılı Kanun kapsamında 2024 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu ya da özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlara bakımından söz konusu kanunda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 200 milyon lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek, karar hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütecek.

Karar ekinde, anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi şöyle belirlendi:

"Silah ve mühimmat ile bunlara ait parçalar, yiyecek ve içecek malzemeleri, askeri giyim kuşam ve kumaş, iplik vb. tekstil malzemeleri, kişisel teçhizat malzemeleri (sırt çantası, mühimmat yeleği, kompozit başlık, matara, hedik, kayak takımı vb.), kara, deniz ve hava araçları ile bunlara ait alt sistemler ve yedek parçaları, ilaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (yeşil reçete ile satılanlar hariç), sağlık cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar, bando malzemeleri, canlı hayvan (at, köpek vb.) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemeleri, ofis ve kırtasiye malzemeleri, döşeme ve demirbaş malzemeleri, spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti vb.), temizlik ve dezenfektan sarf malzemeleri, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve sarf malzemeleri, televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz), belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait yedek parçalar, eğitim ve eğitim yardımcı malzemeleri, dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve yedek parçaları, resmi olmayan askeri yayınlar, kitap, dergi ve broşür, mutfaklarda kullanılan makine, teçhizat ve bunlara ait yedek parçalar, tabak, bardak, sürahi gibi krom çelik, cam, porselen vb. sofra malzemeleri, komple jeneratör ve yedek parçaları, her türlü giyim kuşam malzemesi, aksesuar, teçhizat, kılıç ve meç, kağıt üzerine basılan ve sayısal ortamlarda bulunan haritalar (gizlilik dereceli olanlar hariç), arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik ekipman ve malzemeler, akaryakıt ve yakacak, yer, yakıt ve liman kolaylık hizmetleri, gazlar (oksijen, asetilen vb.), botlar (plastik, şişme, fleksiglas, ahşap, metal vb.), boya ve kimyevi malzemeler (patlayıcı madde hariç), seyrüsefer (deniz/hava) cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar, sergi amaçlı ve eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere talep edilen, gayri askeri hale getirilmiş, faal olarak kullanılmayacak olan her türlü kara, deniz ve hava aracı ve destek teçhizatı ile bunların sergilenmesinde eğitim yardımcısı olarak kullanılmasında ihtiyaç duyulacak yedek parçalar, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri, mayınlı sahaların/tarlaların keşfi ve temizlenmesi, patlayıcı maddelerin/şüpheli cisimlerin keşfi ve zararsız hale getirilmesi maksadıyla uzman ekip ve malzeme desteği sağlanması, insansız hava araçları, dron ve dronsavarlar, hizmet dışına ayrılmış durumundaki gemiler ve platformlar, afet ve acil durumlarda ulaştırma hizmeti, arama kurtarma ve kırım kurtarma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ulaştırma hizmeti, hibe edilen malzemelerin ulaştırma hizmeti, tatbikat ve müsabaka/yarışma, toplantı, ziyaret ile eğitim görecek yabancı personelin taşınmasına yönelik ulaştırma hizmeti, afet ve acil durumlarda kullanılan prefabrik yapılar, çadır, battaniye, yemek ve ısınma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler, aydınlatma cihazları, dalış malzemeleri (tüp, kurbağaadam kıyafeti, maske vb.), atıklar, muhabere ve bilgi sistem malzemeleri."