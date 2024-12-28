Döviz bazlı reeskont kredisi yeniden açıldı

Hayati ARIGAN

Reeskont kredilerinde ihracatçının elini rahatlatacak iki önemli karara daha imza atıldı. Merkez Bankası önce reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi. İkinci önemli adımı ise İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Gebze Bilişim Vadisi’nde Kimya Teknoloji Merkezi'nin açılışında Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Bolat, yabancı para reeskont kredisi tahsisi de kararlaştırıldığını vurgulayarak, “Aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para reeskont kredisi verilecek ihracatçılarımıza. Firma başına azami 1,5 milyon dolara kadar verilecek. KOBİ'lerin de faydalanabilmesi için bu öncelikli hale getirildi ve 360 gün vadeyle yabancı para, ihracat, reeskont kredisi de kullandırılacak. Bunu daha fazla ihracat yapabilmek için yapıyoruz” diye konuştu.

Exim'in sermayesi artırıldı

İhracatı destekleme ve ihracatçıları finansmana erişimi konusunda da son 19 ayda büyük hamleler yaptığını söyleyen Bolat, “Günlük 300 milyon TL olan ihracat reeskont kredi limitlerini 4 milyar TL’ye yükselttik. Bunun son 1 milyar liralık günlük artış, tekstil, giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi sektörlere veriliyor. Bu amaçla Eximbank’ı sermayesi son 19 ay içinde 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildi. Yaklaşık 4 kat artış oldu” dedi.

Dünyada kıyamet savaşı var

Bakan Bolat, reeskont kredi maliyetlerinin 6 puan düşürüldüğünü de hatırlattı ve “Dünyada adeta bir kıyamet savaşı var. Ticaret savaşları gerçekten büyük bir hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı’nda Suriye masasının 7/24 çalıştığını belirten Bakan Bolat, “Suriye'de Türk sanayicileri, imalatçıları, ihracatçıları ve yatırımcıları olarak hep birlikte bir takım çalışması yapacağız. Gümrük rejimlerimiz ona göre hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

KTM, kimya sektörünün teknoloji üssü olacak, 209 test ve analizi yerlileştirecek

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda Türk kimya sektörünü geleceğe taşıyacak Kimya Teknoloji Merkezi kapılarını Gebze Bilişim Vadisi’nde açtı. Türkiye’de daha önce yapılmayan test ve analizleri gerçekleştirecek akredite laboratuvarları, yeni nesil start-up projelerinin mutfağı olacak kuluçka merkezi ve yüksek katma değerli yerli ve milli ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapacak merkez 165 milyon TL yatırımla hayata geçirildi. Merkezde, 39’u bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilemeyen olmak üzere 209 test ve analiz yapılabilecek, 100 testten akredite olunacak. İKMİB Başkanı Adil Pelister “Stratejik öneme sahip ürünleriyle 27 ana sektöre dokunan, 16 alt sektörüyle de Türk sanayimize ve ihracatımıza büyük güç katan kimya sektörümüzün gelecek projeksiyonunda Kimya Teknoloji Merkezi çok önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.

Güncel piyasa faizinden düşük maliyetli olmalı

Reeskont kredi kararını değerlendiren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, geliri ve gideri döviz olan ihracatçı için yüzde 50’leri aşan TL kredi faizlerinin yük oluşturduğunu belirterek “Bu imkanın tanınması iyi oldu. Yalnız faizleri yüzde 4-5’leri geçmemeli” talebini dile getirdi. İDDMİB Başkan Yardımcısı ve EVSİD Başkanı Talha Özger, bugün başa baş maliyetlerle kazançsız ihracat yapan ihracatçıya yüksek TL kredi faizlerinin ek maliyet yarattığını dile getirdi. Özger, “Sağlanacak döviz bazlı reeskont kredi faizlerinin güncel piyasa faizlerinden düşük olmasını bekleriz” dedi. TİM Başkan Vekili, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de “Bütün bu düzenlemelerle Hazine ve Maliye Bakanlığı işlerin düzelmeye başladığı mesajını veriyor” yorumunu yaptı.

TİCARET BAKANI BOLAT: Kimya sektörü o kadar önemli bir sektör ki, 106 trilyon dolarlık dünya üretiminin içinde 7 trilyon dolarlık paya sahip dev bir alan. Ve son 20 yılda kimya sektörümüz ihracatta büyük bir atak yaptı ve en fazla ihracat yapan ilk 3 sektör içinde daima yer almayı başardı. Bu merkez, ihracata da önemli bir hız katacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FATİH KACIR: Bin 600’den fazla Ar -Ge ve tasarım merkezimiz katma değerli üretime ivme kazandıracak projeler geliştiriyor. kimya sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar için son 22 yılda 3 bin 68 teşvik belgesi düzenledik. 1,1 trilyon lira nitelikli yatırımın ve 112 bin istihdamın önünü açtık.

İKMİB BAŞKANI ADİL PELİSTER: Kozmetikten plastiğe, kauçuktan boyaya kadar birçok alt sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ve bugüne kadar yurt dışında yapılan test ve analiz işlemleri artık KTM'de yapılabilecek. Merkez, cari açığın azalmasına ilk etapta yıllık ortalama 12,5 milyon dolar katkı sunacak.