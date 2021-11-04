Döviz büroları kepenk kapattı

Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesini protesto etmek amacıyla bugün saat 11.45’te geçici süreyle kepenklerini indirdi. Ülke çapında kepenkler yarım saat süreyle kapalı kaldı.

Beyazıt meydanında bir araya gelerek basın açıklaması düzenleyen sektör temcileri, döviz kurunun yükselmesinin sorumlularının döviz büroları olmadığını belirtti.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Hayati Yılmaz, döviz bürolarının serbest piyasanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları ülkemizdeki döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaretle ülkemize gelen yabancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir.” ifadelerini kullandı.

"Hukukçu ve mali müşavirlerin görüşleri alınmadı"

Yılmaz, yeni düzenleme sonucunda döviz bürolarının hisse devir haklarının ellerinden alındığını kaydederek, "Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir. Döviz büroları sahipleri, şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını veya kardeşlerini atayamamaktadır. Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkarılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi, fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten men edilecektir. Getirilen yönetmelikle 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hal almıştır. Bu kararlar alınırken sektörden hiç bir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşleri alınmamıştır.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk da "Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan tekrar rica ediyoruz, bu genelgeyi tekrar gözden geçirelim. Sektör mensuplarınca daha uygun bir şekilde, herkesi kucaklayacak şekilde yapalım" şeklinde konuştu.

Sermaye şartı ve kimlik tespiti zorunluluğu geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Müesseselerden sermaye şartını 31 Aralık 2022'ye kadar yerine getirmeleri istendi. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi. Öte yandan B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alanında da düzenlemeler yapıldı.