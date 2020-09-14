Döviz: Dolar, euro, sterlin ne kadar?
Döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Serbest piyasada döviz kurlarına bakıldığında Dolar/TL 7,50 lira, Euro/TL ise 8,85 lira seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14 Eylül döviz kurları...
Yatırımcılar döviz kurlarını araştırıyor. Son dönemde tarihi rekorlarını kıran Dolar/TL bugün 7,50 lira seviyelerinden işlem görürken, Euro/TL ise 8,85 lira seviyelerinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 9,61 lira seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14 Eylül döviz kurları...
ABD Doları: 7,5080
Euro: 8,8550
İngiliz Sterlini: 9,6151
İsviçre Frangı: 8,2522
Çin Yuanı: 1,0984
Japon Yeni: 7,0737
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4790 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8580 lira olmuştu.