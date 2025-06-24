Döviz işlemleri ve ÖTV matrahlarında değişiklik yolda: Plan ve Bütçe Komisyonu ekonomiye ilişkin teklif için toplanıyor

Nagihan KALSIN- ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye yönelik çeşitli düzenlemeler içeren “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere yarın saat 10:00'da toplanacak.

Teklif, döviz işlemleri, vergi düzenlemeleri ve enerji sektörüne yönelik bazı değişiklikleri içeriyor. Buna göre, ticari amaçla döviz alım satımı yapmak isteyenler için yeni izin şartları getiriliyor. Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında faaliyet göstermek, kıymetli maden rafinajı yapmak ya da Kimberley Süreci Sertifika Sistemi kapsamında işlem yürütmek isteyenlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alması zorunlu hale gelecek.

Ayrıca, bu kapsamda faaliyet gösterecek anonim şirketlerin ödeyeceği ücret tarifeleri de kanunla belirlenecek.

Bazı araçların ÖTV matrahları değişiyor

Teklifte, fosil yakıtla çalışan bazı binek otomobiller ile hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit araçların ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında değişiklik yapılması da öngörülüyor. Bu düzenleme ile araç alımında vergi yüklerinin yeniden dengelenmesi hedefleniyor.

Yatırıma vergi teşviki

Verimli yatırımların desteklenmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasında da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, yatırım indirimi hakkı, uygulanmaya başlanan ilk hesap döneminden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında kullanılabilecek.

LPG ticaretine kısıtlama

LPG dağıtımına yönelik yeni kurallar da teklif kapsamında yer alıyor. Buna göre, bir dağıtıcı başka bir dağıtıcıdan toptan LPG satın alabilecek ancak bu ürünü üçüncü bir dağıtıcıya satamayacak. Düzenleme, sektörde daha etkin bir denetim ve piyasa disiplini sağlamayı amaçlıyor.

Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ilgili bakanlık temsilcilerinin de sunum yapması bekleniyor.