Döviz işlemlerinde kimlik şartı esnetildi

ANKARA (DÜNYA) - Resmi Gazetede yayımlanan 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğ ile tüm döviz alış-satışlarında ilgilinin kimlik bilgisinin kaydedilmesine yönelik 12 Ekim’de getirilen düzenleme değiştirildi. Yeni düzenleme ile 100 dolar ve 100 dolar karşılığı TL ve üzeri işlemlerde kimlik bilgileri kaydedilecek.

Ayrıca tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na limitleri belirleme konusunda yetki verildi. Resmi Gazetenin 18 Kasım günlü sayısında yayımlanan Tebliğ değişikliğindeki ifadenin yazılış biçimiyle “işlem tutarlarına limit getirildiği-net olmadığı” eleştirileri yapıldı. İşlem tutarına limit getirildiği yönünde haberler yayımlandı. Bu durum üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, limitin sadece kimlik bilgisi alınacak işlemin tutarına ilişkin olduğunu belirtti ve “Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

Buna karşılık yapılan değişikliğin yazım biçiminin, işlem tutarlarına da müdahale edilebilecek şekilde olduğu, maddenin hatalı yazıldığı yönünde teknik eleştiriler dile getirildi.

Mükerrer resmi gazete ile değişiklik değiştirildi

Bu kez, 18 Kasım günlü Resmi Gazetenin mükerrer sayısı yayımlanarak konuya açıklık getirildi. Mükerrer gazetede aynı tarihli gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği bir kez daha değiştirilerek, “30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlem limitlerini belirlemeye,” ibaresi “kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye,” olarak değiştirilmiştir.” maddesi yayımlandı.

12 Ekim’de yayımlanan bir tebliğ ile döviz işlemlerinde ilgililerin vergi numarası, pasaport ya da kimlik numarasıyla kayıt tutulması kuralı getirilmişti.

Öteyandan, 32 sayılı karar çerçevesinde döviz ve altın işlemi yapmaya yetkili olan “yetkili müessese” hisse devirlerine ilişkin düzenleme de tebliğde yer aldı. Yetkili müessese olup, hisse devirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı iznine tabi olanların hisse devirler başvurularında sadece miras veya alt soy-üst soy olması durumunda ücret alınmayacak.