Döviz kurları canlı: Serbest piyasada döviz ne kadar?

18 Eylül 2020

Bugün döviz kurları güne nasıl başladı merak ediliyor. Yatırımcılar tarafından düzenli takip edilen konuların başında döviz kurları geliyor. Son dönemde döviz kurlarına bakıldığında Dolar, Euro ve Sterlin gibi para birimlerinde artış dikkatleri çekiyor. Peki zaman zaman tarihi rekorunu zorlayan Dolar, Euro ve Sterlin bugün ne kadar? İşte 18 Eylül döviz kurları...

Dolar: 7,5760

Euro: 8,9250

Sterlin: 9,8041

İsviçre Frangı: 8,3252

Çin Yuanı: 1,1191

BAE Dirhemi: 2,0584

Avustralya Doları: 5,5339

Bahreyn Dinarı: 20,0490

Brezilya Reali: 1,4430

Kanada Doları: 5,7468

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Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.