Döviz kurları canlı: Serbest piyasada döviz ne kadar?
Döviz kurları yatırımcıların düzenli takipte olduğu konuların başında geliyor. Son dönemde döviz kurlarına bakıldığında özellikle Dolar, Euro ve Sterlin'de artış görülüyor.
Bugün döviz kurları güne nasıl başladı merak ediliyor. Yatırımcılar tarafından düzenli takip edilen konuların başında döviz kurları geliyor. Son dönemde döviz kurlarına bakıldığında Dolar, Euro ve Sterlin gibi para birimlerinde artış dikkatleri çekiyor. Peki zaman zaman tarihi rekorunu zorlayan Dolar, Euro ve Sterlin bugün ne kadar? İşte 18 Eylül döviz kurları...
Dolar: 7,5760
Euro: 8,9250
Sterlin: 9,8041
İsviçre Frangı: 8,3252
Çin Yuanı: 1,1191
BAE Dirhemi: 2,0584
Avustralya Doları: 5,5339
Bahreyn Dinarı: 20,0490
Brezilya Reali: 1,4430
Kanada Doları: 5,7468
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Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.