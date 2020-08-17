Döviz kurları: Euro ve dolar ne kadar?

17 Ağustos 2020

Yatırımcılar son dönemde dövizde yaşanan yükselişin ardından, "Dolar ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kıran ve ardından Merkez Bankası'nın hamleleriyle dalgalanmaya başlayan dolar, bu haftaya 7,4140 liradan başlarken, euro ise 8,7468 liradan başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu?

Küresel piyasalar haftaya pozitif başlarken, Türkiye piyasalarında aşağı yönde hareket devam etti. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede eksiye dönerken, geçen haftayı 1.083 puandan kapatan, açılışta 1.090 puana kadar çıkan BİST 100 Endeksi sonrasında 1.077 puana kadar geriledi.

Dolarda geçtiğimiz haftanın son günlerinde yaşanan yükseliş bu hafta da devam ediyor. Dolar 7,39'un üzerine yükselirken, euro da 8,77 ile rekor tazeledi. Saat 10:35'te dolar/TL 7,3870'ten euro/TL ise 8,7640'tan el değiştiriyordu.

Çin borsaları yükseliyor

Çin borsaları haftaya yükselişle başlarken, son zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla 565,74 seviyelreine yükseldi ve Ocak 2020'de gördüğü 574,52 seviyesine yaklaştı.

Çin'deki yükselişlerle Çin Merkez Bankası (PBOC) piyasalarda 700 milyar yuan büyüklüğünde orta vadeli kredi sağlarken, krediler için faiz oranını dördüncü ayda da değiştirmedi.