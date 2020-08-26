Döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin, İsviçre Frangı kuru

26 Ağustos 2020

Dolar, euro, sterlin gibi döviz kurlarına yatırım yapanlar 26 Ağustos döviz kurlarını merak ediyor. Son dönemde tarihi rekorunu kıran dolar ve euronun yanı sıra sterlin, İsviçre frangı gibi döviz kurları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bugünün döviz kurlarına bakıldığında; İstanbul serbest piyasada dolar 7,4000 liradan, avro 8,7450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3980 liradan alınan dolar, 7,4000 liradan satılıyor. 8,7430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7450 lira olarak belirlendi.

İngiliz sterlini serbest piyasada 9,7004 liradan alınırken, 9,7490 liradan satılıyor. İsviçre frangı ise 8,1003 liradan alınıp, 8,1491 liradan satılıyor.

Yine major para birimlerinden olan Japon yeni ise 6,9282 liradan alınırken, 6,9699 liradan satılıyor.