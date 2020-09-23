Döviz kuru alış ve satış fiyatları | Canlı döviz kuru bankalar
Banka döviz kurları ve serbest piyasada döviz kuru alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 23 Eylül dolar, euro, sterlin kurları ve detayları haberimizde...
Yatırımını dövize yapanlar bankaların canlı döviz kurunu ve serbest piyasada döviz kuru alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Yatırımını en karlı şekilde değerlendirmek isteyenler dövizde son durumu merak ediyor. Dün euro tüm zamanların rekorunu kırarak 9 TL'yi geçerken, dolarda da yükseliş yaşandı. İşte 23 Eylül döviz kurları...
Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizinde bir artış beklenmiyor. Bu durum TL'de satış baskısını artırmaya devam ederken, euro ve dolar gibi döviz kurlarında artışlar yaşanıyor.
Euro/TL 22 Eylül'de tüm zamanların rekorunu kırarak 9,0085 TL'ye yükselirken, bugün ise 8,9950 TL'den işlem görüyor. Diğer yandan ABD Dolarında da yükseliş devam ediyor. Dolar bugün 7,6830 TL'den satılıyor. İngiliz Sterlini ise 9,7729 TL'den satılıyor. Yine majör para birimlerinden İsviçre Frangı ise 8,3570 TL'den işlem görüyor.
İşte bugünün döviz kurları...
ABD Doları: 7,6830
Euro: 7,6830
İngiliz Sterlini: 9,7733
İsviçre Frangı: 8,3570
Çin Yuanı: 1,1333
Kanada Doları: 1,1333
Danimarka Kronu: 1,2089
Romanya Leyi: 1,8510
Suudi Arabistan Riyali: 2,0524
Polonya Zlotisi: 2,0033
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