Döviz satışında kimlik tespiti şartı esnetildi

Döviz satışında kimlik tespiti zorunluluğu 100 dolar veya karşılığı TL altında işlemler için kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda işlem limitlerini belirlemeye yetkili olacak.

Ekim ayında yapılan düzenlemeyle yetkili müesseselere gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin TC kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasının her bir işlem itibarıyla kayıt altına alması zorunluluğu getirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğle, bu zorunluluk 100 dolar veya karşılığı TL tutarını aşan işlemler için uygulanacak.

Tebliğin "yetki" başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda "mücbir sebep ve zorunlu halleri değerlendirerek" işlem limitlerini belirleme yetkisi verildi.

Tebliğle ayrıca, hisse devirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı iznine tabi olan tebliğ kapsamındaki yetkili müesseselerin hisse devirlerinde ödenecek ücretlerin belgelenmesi uygulamasında müessesenin "mevcut ortaklarına" tanınan istisna kaldırıldı.

Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti. Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatmıştı.