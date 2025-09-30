Döviz/altın dönüşümlü KKM bakiyesi Ağustos’ta 2,2 milyar dolar eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayına ilişkin kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) hesaplarının stok bakiyelerini açıkladı.

2,2 milyar dolarlık aylık düşüş

Verilere göre, Temmuz sonunda 11,9 milyar dolar seviyesinde bulunan DDKKM stok bakiyesi, Ağustos sonunda 9,7 milyar dolara geriledi. Böylece bir ayda 2,2 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

Son bir yılda 41 milyar dolar azaldı

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 50,7 milyar dolar seviyesinde bulunan DDKKM bakiyesi, son 12 ayda 41 milyar dolarlık gerileme gösterdi. 2023 yılı Ağustos ayında görülen 97,3 milyar dolarlık zirveye göre ise 87,6 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Gerçek kişilerin payı azalıyor

Ağustos ayında gerçek kişilerin DDKKM bakiyesi 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara indi. Tüzel kişilerde ise stok büyüklüğü 0,2 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı.