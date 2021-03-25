Dövizde dalgalanma, pozisyon açığı olanı daha fazla etkileyecek

Şebnem TURHAN

2020 sonu finansal tablolarına göre şirketlerin net döviz pozisyonları da belli oldu. Buna göre 80.1 milyar liralık net döviz açık pozisyonu ile birinci sırada olan Türk Hava Yolları’nı 8 milyar 388 milyon liralık açık ile Zorlu Enerji takip ediyor. 5 milyar 698 milyon lira ile Pegasus üçüncü sırada yer alırken Ford Otosan 4 milyar 696 milyon liralık açık ile dördüncü sırada. Sasa Polyester 4 milyar 917 milyon liralık açık ile beşinci, Ak Enerji 3 milyar 606 milyon liralık açık ile altıncı sırada.

Net döviz pozisyonu fazlasında 7.3 milyar liralık fazlayla birinci olan Sabancı Holding’i ise 6 milyar 562 milyon liralık fazla ile Şişecam takip ediyor. 5 milyar 734 milyon liralık fazla ile Aselsan üçüncü sırada bulunuyor. İsdemir 4 milyar 967 milyon liralık fazla

ile dördüncü, Tav Havalimanları ise 3 milyar 77 milyon liralık fazla ile beşinci sırada. Enka İnşaat 2 milyar 918 milyon liralık, Doğan Holding ise 2 milyar 782 milyon liralık fazlasıyla ilk on şirket arasında yer alıyor.

Kayıplar telafi edilmeye çalışıldı

Son dönemde hisse senedi piyasasında yaşanan dalgalanmada analistler şirketlerin net döviz pozisyonlarına dikkat çekiyor. Haftanın ilk iki işlem günü sert dalgalı hareketler yaşayan Borsa İstanbul’da dün ise kayıplar telafi edilmeye çalışıldı. İki gün üst üste devreye giren endeks bazlı devre kesici dün uygulanmadı. Borsa İstanbul BIST-50 endeksinde yer alan payların açığa satış işlemlerine önceki gün bir gün süreyle getirmiş olduğu yukarı adım kuralının dün de uyguladı. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.