Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin 2024 uluslararası yatırımlarını değerlendirdi

Son 22 yılda Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri 274 milyar doları aştı. Geçen sene yabancı yatırım girişi 11,3 milyar dolara ulaşan Türkiye'ye 2024'te en çok yatırımı, YASED verilerine göre, sırasıyla Hollanda, Almanya ve ABD yaptı.

2025 öngörülerini paylaşan ve geçen seneyi değerlendiren BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’yi yabancı yatırımlar açısından olumlu bir dönemin beklediğini işaret edereck açıklamalarda bulundu:

”Açıklanan güncel istatistikler 2024’te uluslararası doğrudan yatırımların 2023 yılına göre yüzde 5,6 oranında artış kaydettiğini ortaya koyuyor. Uluslararası sermayeli şirketlerin Türkiye’ye büyük ölçekli yatırımları 2025 yılı içerisinde de artarak devam edecek. Avrupa bölgesi ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden yatırım alıyoruz. Bu sene finansal teknolojiler başta olmak üzere bankacılık, dijitalleşme ve yeşil teknolojiler alanlarında hem yeni hem de genişleme yatırımlarının geleceğini düşünüyorum. Gelen yatırımlar Türkiye'nin teknoloji ve üretim merkezi olma yolundaki hedeflerine daha çok yaklaştıracak” ifadelerini kullandı.

Fintech alanında rekor bekleniyor

Uluslararası bölgesel bir aktör olan Türkiye'nin yatırımcılara yeni fırsatlar sunduğuna vurgu yapan Dr. Erkan Kork, "Şimdiye kadar 29 fintech şirketine 194 milyon dolar yatırım yapıldı. Fintech alanında da yeni rekorlar ve yatırımlar gelmeye devam edecek. Yatırım iştahı 2025 içerisinde de sürecek. Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülke” diye konuştu.