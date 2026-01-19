Dr. Hidayet Özdemir : Yapı denetimine standart geldi, ancak yeterli değil

Hayati ARIGAN

hayati.arigan@dunya.com

Betonarme yapılar ile dep­rem mühendisliği alanın­da uzmanlığı bulunan ve 33 yıllık inşaat tecrübesine sahip Erciyes Üniversitesi Mühendis­lik Fakültesi İnşaat Mühendis­liği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hidayet Özde­mir, yapı denetim sisteminde ek­siklikler bulunduğunu söyledi. Türkiye’de yapı denetim siste­minin olumlu katkılar sağladığı­nı ancak yeterli olmadığını belir­ten Özdemir, genç ve tecrübesiz mühendislerin sahada önemli eksikliklere yol açabildiğini ifa­de etti. Özdemir, “Mühendislik­te yetkinlik sistemi şart. Bugün mezun olan bir mühendis erte­si gün imza atabiliyor. Oysa en az 5 yıl sahada ve proje ofisinde pişmesi gerekir. 6 Şubat deprem­lerinde yaşanan ağır hasarların önemli bir bölümü mühendislik ve uygulama hatalarından kay­naklandı” diye konuştu.

Kentsel değil yerinde dönüşüm

Kentsel dönüşümün Türki­ye’de yanlış uygulandığını ifade eden Hidayet Özdemir, “Bunun altyapısını, yollarını, kanalizas­yonunu, otoparkını, yeşillikleri­ni hesapla­manız önem­li. Maalesef ama şu an biz o sevi­yeye daha geçmedik. Şu an kentsel dönüşüm değil de ye­rinde dönüşüm yapılıyor. Yani yerinde dönüşüm yapılıyor. Ha bundaki olay da şu yerinde dö­nüşümde depreme dayanıklı bi­nalar yapmış oluyoruz” dedi.

‘Depremde yıkılmayan evler’ yapacak

Aynı zamanda ÖZ-KA İnşa­at’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Özdemir, şirket olarak İs­tanbul’daki ilk projeleri Boğaz Çamlıca hakkında da bilgiler ver­di. İstanbul’a girerken özellikle deprem güvenliği konusunda far­kındalık yaratmayı hedefledik­lerini söyledi. Projede yer alan konutları klasik bir anlayışla ta­sarlamadıklarını ifade eden Öz­demir, “Deprem yönetmeliğinde konutlar için öngörülen ‘hasar alabilir ama yıkılmasın’ yaklaşı­mının ötesine geçtik. Projemizi, deprem sonrası hiç hasar alma­dan kullanılabilecek binalar sını­fında tasarladık” dedi.

“Projeyi sahada birebir uyguladık”

Boğaz Çamlıca’nın perfor­mans düzeyinin “hasarsız kul­lanım” olarak belirlendiğini vurgulayan Özdemir, “Bölgede beklenen en büyük depremde dahi yapıda hasar öngörmüyo­ruz. Hatta biz diyoruz ki; deprem anında dışarı çıkmayın, eviniz sokaktan daha güvenli” ifadele­rini kullandı.

Projenin Çamlıca’nın kayalık zemin yapısında yer aldığını be­lirten Özka, zemin iyileştirmesi için ihtiyaç olmamasına rağmen yumuşak kaya bölgelerinde ka­zıklı temel sistemi uyguladıkla­rını söyledi.

Depreme dayanıklı yapıların sadece projeyle değil, uygula­mayla mümkün olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti:

“Yapılar hesaplandıkları gibi değil, yapıldıkları gibi davranır. En iyi projeyi yapabilirsiniz ama sahada birebir uygulanmazsa bir anlamı yoktur. Biz bu projede be­tonundan donatısına kadar her aşamanın birebir başında olduk.”

Boğaz Çamlıca’da standart do­natı yerine B500C sınıfı çelik, beton olarak ise C40 kullanıldı­ğını belirten Özdemir, beton kür­leme işlemi için özel ekip oluş­turduklarını ve hem kimyasal kür hem sulama yöntemlerini birlikte uyguladıklarını aktardı.

60 milyon dolar harcayacak yabancıya satış olmayacak

Toplam 7 blok ve 84 bağımsız bölümden oluşan Boğaz Çamlıca projesinde 4,5+1 dairelerin yanı sıra 7+2 çatı dubleksleri yer alıyor. Normal katlarda brüt 271 metrekare, dublekslerde ise yaklaşık 460 metrekare net kullanım alanı bulunuyor. 60 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen projenin büyük bölümünün öz kaynaklarla finanse edildiğini belirten Özdemir, projenin 2026 yılının ekim ayında teslim edilmesinin planlandığını açıkladı. Projede yabancıya satış düşünmediklerini vurgulayan Özdemir, “Burada komşuluk kültürünün oluşmasını istiyoruz. Ayrıca site yönetimini teslimden sonra 5 yıl boyunca biz üstleneceğiz. Amacımız kâr değil, uzun vadeli müşteri memnuniyeti” dedi. ÖZ-KA İnşaat’ın İstanbul’daki ikinci projesinin ise Altunizade’de bir kentsel dönüşüm projesi olacağını belirten Özdemir, burada da deprem güvenliği ve malzeme kalitesinin en üst seviyede tutulacağını sözlerine ekledi.