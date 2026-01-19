Dr. Hidayet Özdemir : Yapı denetimine standart geldi, ancak yeterli değil
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Hidayet Özdemir, yapı denetim sisteminin olumlu katkılar sağladığını, ancak yeterli olmadığını söyledi. Özdemir, “Genç ve tecrübesiz mühendisler sahada önemli eksikliklere yol açabiliyor. Mühendislikte yetkinlik sistemi şart” dedi.
Betonarme yapılar ile deprem mühendisliği alanında uzmanlığı bulunan ve 33 yıllık inşaat tecrübesine sahip Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hidayet Özdemir, yapı denetim sisteminde eksiklikler bulunduğunu söyledi. Türkiye’de yapı denetim sisteminin olumlu katkılar sağladığını ancak yeterli olmadığını belirten Özdemir, genç ve tecrübesiz mühendislerin sahada önemli eksikliklere yol açabildiğini ifade etti. Özdemir, “Mühendislikte yetkinlik sistemi şart. Bugün mezun olan bir mühendis ertesi gün imza atabiliyor. Oysa en az 5 yıl sahada ve proje ofisinde pişmesi gerekir. 6 Şubat depremlerinde yaşanan ağır hasarların önemli bir bölümü mühendislik ve uygulama hatalarından kaynaklandı” diye konuştu.
Kentsel değil yerinde dönüşüm
Kentsel dönüşümün Türkiye’de yanlış uygulandığını ifade eden Hidayet Özdemir, “Bunun altyapısını, yollarını, kanalizasyonunu, otoparkını, yeşilliklerini hesaplamanız önemli. Maalesef ama şu an biz o seviyeye daha geçmedik. Şu an kentsel dönüşüm değil de yerinde dönüşüm yapılıyor. Yani yerinde dönüşüm yapılıyor. Ha bundaki olay da şu yerinde dönüşümde depreme dayanıklı binalar yapmış oluyoruz” dedi.
‘Depremde yıkılmayan evler’ yapacak
Aynı zamanda ÖZ-KA İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Özdemir, şirket olarak İstanbul’daki ilk projeleri Boğaz Çamlıca hakkında da bilgiler verdi. İstanbul’a girerken özellikle deprem güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Projede yer alan konutları klasik bir anlayışla tasarlamadıklarını ifade eden Özdemir, “Deprem yönetmeliğinde konutlar için öngörülen ‘hasar alabilir ama yıkılmasın’ yaklaşımının ötesine geçtik. Projemizi, deprem sonrası hiç hasar almadan kullanılabilecek binalar sınıfında tasarladık” dedi.
“Projeyi sahada birebir uyguladık”
Boğaz Çamlıca’nın performans düzeyinin “hasarsız kullanım” olarak belirlendiğini vurgulayan Özdemir, “Bölgede beklenen en büyük depremde dahi yapıda hasar öngörmüyoruz. Hatta biz diyoruz ki; deprem anında dışarı çıkmayın, eviniz sokaktan daha güvenli” ifadelerini kullandı.
Projenin Çamlıca’nın kayalık zemin yapısında yer aldığını belirten Özka, zemin iyileştirmesi için ihtiyaç olmamasına rağmen yumuşak kaya bölgelerinde kazıklı temel sistemi uyguladıklarını söyledi.
Depreme dayanıklı yapıların sadece projeyle değil, uygulamayla mümkün olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti:
“Yapılar hesaplandıkları gibi değil, yapıldıkları gibi davranır. En iyi projeyi yapabilirsiniz ama sahada birebir uygulanmazsa bir anlamı yoktur. Biz bu projede betonundan donatısına kadar her aşamanın birebir başında olduk.”
Boğaz Çamlıca’da standart donatı yerine B500C sınıfı çelik, beton olarak ise C40 kullanıldığını belirten Özdemir, beton kürleme işlemi için özel ekip oluşturduklarını ve hem kimyasal kür hem sulama yöntemlerini birlikte uyguladıklarını aktardı.
60 milyon dolar harcayacak yabancıya satış olmayacak
Toplam 7 blok ve 84 bağımsız bölümden oluşan Boğaz Çamlıca projesinde 4,5+1 dairelerin yanı sıra 7+2 çatı dubleksleri yer alıyor. Normal katlarda brüt 271 metrekare, dublekslerde ise yaklaşık 460 metrekare net kullanım alanı bulunuyor. 60 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen projenin büyük bölümünün öz kaynaklarla finanse edildiğini belirten Özdemir, projenin 2026 yılının ekim ayında teslim edilmesinin planlandığını açıkladı. Projede yabancıya satış düşünmediklerini vurgulayan Özdemir, “Burada komşuluk kültürünün oluşmasını istiyoruz. Ayrıca site yönetimini teslimden sonra 5 yıl boyunca biz üstleneceğiz. Amacımız kâr değil, uzun vadeli müşteri memnuniyeti” dedi. ÖZ-KA İnşaat’ın İstanbul’daki ikinci projesinin ise Altunizade’de bir kentsel dönüşüm projesi olacağını belirten Özdemir, burada da deprem güvenliği ve malzeme kalitesinin en üst seviyede tutulacağını sözlerine ekledi.