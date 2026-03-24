Dr. Jochen Köckler: Fuarcılıkta yapay zekâ ‘insan teması’nı artıracak
Fuarcılıkta yapay zekâ (AI) teoriden uygulamaya geçiyor. Yapay zekâyı, sanayide somut ve uygulanabilir bir gerçekliğe dönüştürmeye hazırlanan Deutsche Messe, böylece fuarları dijitalleştirirken, insan temasını artıracak uygulamaları hayata geçirecek.
Mehmet H. GÜLEL - HANNOVER
mehmet.gulel@dunya.com
İmalat sanayii önemli ticaret fuarları arasında bulunan Hannover Messe, 20-24 Nisan tarihlerinde elektrik ve makine mühendisliği, dijital ve enerji sektörlerinden bu yıl yaklaşık 3 bin 500 katılımcı rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi çözümleri sunacak. Fuar, yeni tematik yapısı ve optimize edilmiş ziyaretçi yönlendirmesi ile daha net bir yönlendirme sunuyor. Fuarın bu yılki partner ülkesi ise Brezilya yer alacak.
Hannover Messe 2026 fuarı öncesi globalden 100 gazetecinin katıldığı basın ön gösteriminde Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler, fuarcılık sektörün geleceği ile ilgili DÜNYA’nın sorularını yanıtladı. Hannover’in küresel fuarcılık sektörünün merkezi konumunda bulunduğunu kaydeden Köckler, Deutsche Messe olarak fuarların geleceğinin teknolojik yenilik ile gerçek insan etkileşimini akıllıca bir şekilde birleştirmekten geçtiğini söyledi. Giderek daha fazla dijitalleşen bir dünyada özellikle de yapay zekânın hızla ilerlediği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Köckler, “Yüz yüze iletişim daha da değerli hale geliyor. Güven, doğrudan insan temasında inşa edilir. Stratejik ortaklıklar, yatırım kararları ve uzun vadeli iş birlikleri nihayetinde insanların birbirleriyle doğrudan buluşmasına dayanır. Bu insani unsur, her fuarın en belirleyici güven faktörü olmaya devam edecek” dedi.
Sektör insan merkezli kalmaya devam edecek
Bununla birlikte dijitalleşmenin ve yapay zekânın sunduğu olanaklardan da en üst düzeyde faydalanacaklarına vurgu yapan Köckler, veri odaklı araçlar ve yapay zekâ destekli eşleştirme sistemleri sayesinde ziyaretçiler ile katılımcıları her zamankinden daha doğru, daha verimli ve daha kişiselleştirilmiş biçimde bir araya getireceklerini iletti. “Amacımız kişisel etkileşimin yerini almak değil” diyen Köckler, amaçlarının doğru insanların doğru zamanda doğru bağlantıları yapmasını sağlayarak, bu etkileşimi güçlendirmek olduğunu bildirdi. Fuarcılığın yapısal bir dönüşümden geçtiğini ve bunun değerin nasıl üretildiğinin evrilmesi anlamına geldiğini söyleyen Köckler, “Fuarlar giderek daha fazla ilgi alanlarını, davranışları ve sektör trendlerini gerçek zamanlı olarak analiz eden yapay zekâ tabanlı sistemlerle desteklenecek. Geleceğin fuarları çok daha kişiselleştirilmiş ve sonuç odaklı olacak. Özetle, geleceğin fuarcılık sektörü daha akıllı, daha bağlantılı ve daha hesap verebilir olacak, ancak özünde hâlâ insan merkezli kalmaya devam edecek” diye konuştu.
Bu dönüşümde şirketler, teknolojik yenilikleri yalnızca sergileyen değil, aynı zamanda bunları gerçek uygulamalara dönüştüren bir platforma ihtiyaç duyduğunu belirten Köckler, fuarın tam da bu rolü üstlendiğini bildirdi. Köckler, bugün yapay zekâya, otomasyona ve dijital sistemlere yatırım yapanlar; verimlilik sıçramaları, dayanıklılık ve sürdürülebilir rekabet gücü için sağlam bir temel oluşturacağına dikkat çekti. Köckler, “Yapay zekâ artık fabrikada üretken bir güç haline geldi. Özellikle endüstriyel ve insansı robotlarda. Bunu fuarda robotik katılımcılarının stantlarında etkileyici biçimde deneyimleyeceğiz” dedi.