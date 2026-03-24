Dr. Jochen Köckler: Fuarcılıkta yapay zekâ ‘insan teması’nı artıracak

Mehmet H. GÜLEL - HANNOVER

mehmet.gulel@dunya.com

İmalat sanayii önemli ticaret fuarları arasında bulu­nan Hannover Messe, 20-24 Nisan tarihlerinde elektrik ve makine mühendisliği, dijital ve enerji sektörlerinden bu yıl yaklaşık 3 bin 500 katılım­cı rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi çözümleri sunacak. Fu­ar, yeni tematik yapısı ve opti­mize edilmiş ziyaretçi yönlen­dirmesi ile daha net bir yön­lendirme sunuyor. Fuarın bu yılki partner ülkesi ise Brezil­ya yer alacak.

Hannover Messe 2026 fuarı öncesi globalden 100 gazete­cinin katıldığı basın ön göste­riminde Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler, fuarcılık sek­törün geleceği ile ilgili DÜN­YA’nın sorularını yanıtladı. Hannover’in küresel fuarcı­lık sektörünün merkezi konu­munda bulunduğunu kayde­den Köckler, Deutsche Messe olarak fuarların geleceğinin teknolojik yenilik ile gerçek insan etkileşimini akıllıca bir şekilde birleştirmekten geç­tiğini söyledi. Giderek daha fazla dijitalleşen bir dünya­da özellikle de yapay zekânın hızla ilerlediği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Kö­ckler, “Yüz yüze iletişim daha da değerli hale geliyor. Güven, doğrudan insan temasında in­şa edilir. Stratejik ortaklıklar, yatırım kararları ve uzun va­deli iş birlikleri nihayetinde insanların birbirleriyle doğ­rudan buluşmasına dayanır. Bu insani unsur, her fuarın en belirleyici güven faktörü ol­maya devam edecek” dedi.

Sektör insan merkezli kalmaya devam edecek

Bununla birlikte dijitalleş­menin ve yapay zekânın sun­duğu olanaklardan da en üst düzeyde faydalanacakları­na vurgu yapan Köckler, veri odaklı araçlar ve yapay zekâ destekli eşleştirme sistem­leri sayesinde ziyaretçiler ile katılımcıları her zaman­kinden daha doğru, daha verimli ve daha kişiselleş­tirilmiş biçimde bir ara­ya getireceklerini iletti. “Amacımız kişisel etki­leşimin yerini almak de­ğil” diyen Köckler, amaçla­rının doğru insanların doğru zamanda doğru bağlantıları yapmasını sağlayarak, bu etki­leşimi güçlendirmek olduğu­nu bildirdi. Fuarcılığın yapısal bir dönüşümden geçtiğini ve bunun değerin nasıl üretildi­ğinin evrilmesi anlamına gel­diğini söyleyen Köckler, “Fu­arlar giderek daha fazla ilgi alanlarını, davranışları ve sek­tör trendlerini gerçek zamanlı olarak analiz eden yapay zekâ tabanlı sistemlerle destekle­necek. Geleceğin fuarları çok daha kişiselleştirilmiş ve so­nuç odaklı olacak. Özetle, ge­leceğin fuarcılık sektörü daha akıllı, daha bağlantılı ve daha hesap verebilir olacak, ancak özünde hâlâ insan merkezli kalmaya devam edecek” diye konuştu.

Bu dönüşümde şirketler, teknolojik yenilikleri yalnızca sergileyen değil, aynı zaman­da bunları gerçek uygulama­lara dönüştüren bir platforma ihtiyaç duyduğunu belirten Köckler, fuarın tam da bu ro­lü üstlendiğini bildirdi. Köck­ler, bugün yapay zekâya, oto­masyona ve dijital sistemlere yatırım yapanlar; verimlilik sıçramaları, dayanıklılık ve sürdürülebilir rekabet gücü için sağlam bir temel oluş­turacağına dikkat çekti. Köckler, “Yapay zekâ ar­tık fabrikada üretken bir güç haline geldi. Özellikle endüstriyel ve insansı robotlarda. Bunu fuarda robotik katılımcılarının stantla­rında etkileyici biçimde dene­yimleyeceğiz” dedi.