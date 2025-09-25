Dr. Mahfi Eğilmez dolardaki değer kaybının Türkiye'ye etkisini değerlendirdi

Yılbaşından bu yana küresel piyasalarda değer kaybeden ABD Doları, Euro'ya karşı gerilerken Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdü. Dolar Endeksi yaklaşık yüzde 11 düşerken, Euro karşısında kayıp yüzde 15’e ulaştı. Buna karşın Türk Lirası, aynı dönemde dolara karşı yüzde 18, Euro'ya karşı ise yüzde 34’ün üzerinde değer kaybetti.

Doların değer kaybının Türkiye'ye etkisini değerlendiren usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ABD ekonomisi için ihracat avantajı yaratan durumun, Türkiye açısından “Euro gelirleri–Dolar borçları” dengesinde ilginç bir tablo ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Kendi blog sayfasında doların Euro, Kanada Doları, Pound Sterlin, Yen, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı'na göre yaşadığı değer kaybını anlatan Eğilmez, Dolar Endeksi'ne işaret ederek doların yılbaşından bu yana bu paralardan oluşan sepete karşı yüzde 11’e yakın değer kaybettiğini belirtti.

Dolardaki değer kaybı ABD’nin işine geliyor

Doların Euro'ya karşı da yılbaşından bu yana yüzde 15’e yakın değer kaybı yaşadığını kaydeden Eğilmez, "Dolarda ortaya çıkan bu değer kaybı ABD’nin işine gelen bir kayıp olarak yorumlanabilir. Ticaret ortaklarına karşı genellikle dış ticaret açığı veren ABD’nin bu değer kaybıyla birlikte ihracatını artırması ve ithalatını düşürmesi, dolayısıyla dış ticaret açığını (ve cari açığını) düşürmesi mümkün oluyor" dedi.

Yılbaşından bu yana yüzde 34’lük kayıp

Eğilmez yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşında USD/TL kuru 35,3 idi, bugün 41,5. Buna göre Türk Lirası, dolara karşı yılbaşından bugüne kadar yüzde 18’e yakın değer kaybına uğramış. Yılbaşında Euro/TL kuru 36,3 TL idi, bugün 48,8.

Buna göre Türk Lirası, Euro'ya karşı yılbaşından bugüne kadar yüzde 34’ün üzerinde değer kaybına uğramış. Bu açıdan bakıldığında iki konu dikkat çekiyor:

-Dolar, bütün paralara karşı değer kaybı yaşarken Türk Lirası'na karşı değer kazanmış (ya da Türk Lirası dolara karşı değer kaybetmiş.)

-Euro, dolara karşı değer kazandığı için (ya da dolar Euro'ya karşı diğerlerinden daha fazla değer kaybettiği için) Türk Lirasının Euro'ya karşı değer kaybı çok daha yüksek olmuş."

Euro’nun yükselişi Türkiye’ye nasıl avantaj sağladı?

Euro’daki yükselişin Türkiye’ye avantaj sağladığını belirten Eğilmez, "Türkiye’nin döviz gelirleri, ihracatın yarıya yakınının Avrupa’ya yapılması ve gelen turistlerin ağırlıklı olarak Avrupalı olması nedeniyle, Euro ağırlıklıdır. Buna karşılık Türkiye’nin dış borçlarında döviz ağırlığı dolardır. Bu durumda Euro'nun dolara karşı değer kazanması, bir başka deyişle Türk Lirası’nın Euro'ya karşı değer kaybının dolara karşı değer kaybından yüksek olması Türkiye’nin lehine olmuştur." dedi.