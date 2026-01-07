Dr. Mahfi Eğilmez'den yatırımcıya 2026 uyarısı: Risk alırken iki kez düşünün

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, altın, gümüş, petrol fiyatları ve ABD Başkanı Donald Trump ekseninde 2026 yılını değerlendirdi.

Artan sayi talebi, merkez bankalarının altın alımları ve güvenli liman ihtiyacının altına bir yılda yüzde 64, gümüşe ise yüzde 163 değer kazandırdığını belirten Eğilmez, ham petrolün ise yüzde 27 değer kaybettiğini ifade etti.

Avrupa Çin ve Japonya ekonomilerindeki büyüme yavaşlaması ve petrole olan talebin azalmasının fiyat düşüşüne yol açtığını belirten Dr. Eğilmez, Venezuela operasyonu ile de petrol fiyatının daha da düşebileceğini öngördü.

Türkiye’de enflasyon ve beklentiler

Türkiye'de enflasyon ve beklentilere ilişkin, TÜİK çekirdek enflasyonunun (C Endeksi) yükseldiğine işaret eden Eğilmez, değerlendirmesinde "İTO İstanbul TÜFE enflasyonu ve ENAG e-TÜFE enflasyonu düşüyor. Burada dikkati çeken Yİ-ÜFE ve çekirdek enflasyondaki yükselişler. Uygulanan dezenflasyon programına karşın bu ikisinin yükselişi gelecek için sıkıntılı bir görünüme işaret ediyor" dedi.

"Enflasyon yüzde 20'in altına inmez"

2026 sonu enflasyon beklentileri ve tahminleriyle ilgili bir tablo da paylaşan Dr. Eğilmez, tabloda dikkati çeken noktalar şöyle sırladı:

1. Hükümet (OVP) ve Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun 2026 sonunda ciddi biçimde gerileyerek yüzde 30,89’dan 16’ya düşeceğini tahmin ediyor.

2. TCMB’nin sektörel enflasyon beklentileri anketini yanıtlayanlardan piyasa katılımcıları grubu 2026 sonunda enflasyonun yüzde 23,35’e düşeceğini, reel sektör temsilcileri yüzde 34,80’e ve hane halklarının temsilcileri ise yüzde 50,90’a yükseleceğini bekliyorlar. Piyasa katılımcıları enflasyonda düşüş beklese de bu düşüş hükümetin ve TCMB’nin tahminlerinin oldukça üzerinde bir düzeyde kalınacağını işaret ediyor.

3. IMF ve OECD’nin beklentileri de enflasyonun düşeceği ama yüzde 20’nin altına inmeyeceği yolunda.

Beklentiler tutmuyor

Üçüncü tablo da ise Hazine ihalesinin yansıttığı beklentilere işaret eden Dr. Eğilmez, "TCMB’nin sektörel enflasyon beklentileri anketini yanıtlayan piyasa katılımcıları arasında yer alıyor. Demek ki enflasyon beklentilerine verilen yanıtlarla gerçek yaşamda öngörülenler pek birbiriyle uyumlu değil ki istenen faizler, beklenen enflasyon oranlarının çok üzerinde. Oluşan faiz oranları reel sektör temsilcilerinin enflasyon beklentilerine yakın görünüyor" ifadelerini kullandı.

2026 yılında risk alırken iki kez düşünmek önemli

Sonuç olarak Trump'ın başkanlığı süresince dalgalanmaların devam edeceğine işaret eden Eğilmea, "Bu artık daha da net görünüyor. O nedenle 2026 yılında risk alırken iki kez düşünmek, ortamı ve gidişi kollamak çok önemli olacak. Türkiye, enflasyonla mücadelede başarılı olmak istiyorsa hukuk, demokrasi, adalet, liyakat gibi sosyal alanlar başta olmak üzere yapısal reformları yapmak ve bu yolla beklentileri düzeltmek zorunda bulunuyor. Sadece birkaç vergi düzenlemesi ve ücretlerin bastırılmasıyla enflasyonun düşmeyeceğini yukarıdaki göstergeler net biçimde ortaya koyuyor." dedi.